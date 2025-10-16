10주년 佛엑소텍, 누적 1만대 로봇 공급

글로벌 창고 로봇 솔루션 기업 엑소텍은 창립 10주년 만에 누적 매출 10억 달러를 돌파했다고 16일 밝혔다.

지금까지 전 세계에 1만 대 이상의 로봇을 공급했으며, 대표 솔루션인 '스카이팟' 시스템은 현재 200개 이상 고객 현장에 구축됐다.

엑소텍은 지난 10년간 스카이팟을 비롯해 컨베이어 시스템 스카이패스, 창고 관리 소프트웨어(WMS) 딥스카이 등 엔드투엔드 자동화를 위한 제품군을 확장하며 고객의 복잡한 물류 과제를 해결해 왔다.

로맹 물랭 엑소텍 최고경영자(왼쪽)와 르노 하이츠 최고기술책임자 (사진=엑소텍)

기존의 창고 자동화 시스템은 초기 투자 비용이 높고, 수요 변화에 따라 유연하게 대응하기 어렵다는 한계가 있었다. 엑소텍은 이를 '모듈형 자동 보관 및 회수 시스템(AS/RS) 솔루션'으로 해결했다.

필요한 만큼만 설치하고, 물동량이 늘어나면 손쉽게 확장할 수 있어 효율성과 경제성을 모두 잡을 수 있다. 이러한 유연성 덕분에 갭, 유니클로, 까르푸 등 글로벌 선도 브랜드들이 엑소텍의 시스템을 도입했다.

엑소텍은 창고 자동화를 '우아함'과 '플러그 앤 플레이'로 정의한다. 고객은 복잡한 맞춤형 시스템을 새로 구축할 필요 없이 마치 레고 블록을 끼우듯 표준화된 부품과 로봇을 바로 연결해 사용할 수 있다.

이를 통해 창고 입고부터 보관, 출고에 이르는 전 과정을 하나의 체계 안에서 매끄럽게 연결하는 엔드투엔드 자동화 솔루션을 제공한다.

엑소텍 로봇은 지금까지 누적 9억3천800만 건 이상 작업 사이클을 수행했다. 1사이클은 시스템이 주문을 접수하고, 로봇이 랙에서 빈을 가져와 피킹 스테이션으로 운반한 뒤, 다시 빈을 랙으로 되돌려 놓는 전체 과정을 의미한다.

각 사이클은 평균 2분 이내에 완료되고 동시에 최대 4건의 주문을 처리한다. 이를 통해 창고 근로자의 누적 보행거리를 약 9천만km 줄인 것으로 나타났다. 이는 달을 119번 왕복한 것과 맞먹는 성과다.

이러한 효율성은 근로자의 물리적 부담을 줄이는 동시에 업계 최고 수준의 생산성과 정확도를 구현해, 더 빠른 배송과 적은 오류로 이어지고 있다.

로맹 물랭 엑소텍 공동 창업자 겸 CEO는 "현재까지 성과는 고객들의 기술에 대한 신뢰와 엑소텍의 성장 가능성을 입증한다"며 "통합 솔루션 수요 증가에 맞춰 대규모 자동화 시스템을 제공하는 신뢰받는 파트너로 자리잡겠다"라고 말했다.