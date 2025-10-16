10주년 佛엑소텍, 누적 1만대 로봇 공급

글로벌 창고 로봇 솔루션 기업 엑소텍은 창립 10주년 만에 누적 매출 10억 달러를 돌파했다고 16일 밝혔다.
지금까지 전 세계에 1만 대 이상의 로봇을 공급했으며, 대표 솔루션인 '스카이팟' 시스템은 현재 200개 이상 고객 현장에 구축됐다.
엑소텍은 지난 10년간 스카이팟을 비롯해 컨베이어 시스템 스카이패스, 창고 관리 소프트웨어(WMS) 딥스카이 등 엔드투엔드 자동화를 위한 제품군을 확장하며 고객의 복잡한 물류 과제를 해결해 왔다.
기존의 창고 자동화 시스템은 초기 투자 비용이 높고, 수요 변화에 따라 유연하게 대응하기 어렵다는 한계가 있었다. 엑소텍은 이를 '모듈형 자동 보관 및 회수 시스템(AS/RS) 솔루션'으로 해결했다.
필요한 만큼만 설치하고, 물동량이 늘어나면 손쉽게 확장할 수 있어 효율성과 경제성을 모두 잡을 수 있다. 이러한 유연성 덕분에 갭, 유니클로, 까르푸 등 글로벌 선도 브랜드들이 엑소텍의 시스템을 도입했다.
엑소텍은 창고 자동화를 '우아함'과 '플러그 앤 플레이'로 정의한다. 고객은 복잡한 맞춤형 시스템을 새로 구축할 필요 없이 마치 레고 블록을 끼우듯 표준화된 부품과 로봇을 바로 연결해 사용할 수 있다.
이를 통해 창고 입고부터 보관, 출고에 이르는 전 과정을 하나의 체계 안에서 매끄럽게 연결하는 엔드투엔드 자동화 솔루션을 제공한다.
엑소텍 로봇은 지금까지 누적 9억3천800만 건 이상 작업 사이클을 수행했다. 1사이클은 시스템이 주문을 접수하고, 로봇이 랙에서 빈을 가져와 피킹 스테이션으로 운반한 뒤, 다시 빈을 랙으로 되돌려 놓는 전체 과정을 의미한다.
각 사이클은 평균 2분 이내에 완료되고 동시에 최대 4건의 주문을 처리한다. 이를 통해 창고 근로자의 누적 보행거리를 약 9천만km 줄인 것으로 나타났다. 이는 달을 119번 왕복한 것과 맞먹는 성과다.
- 3차원 이동으로 창고 확장…물류로봇 엑소텍, 韓 시장 공략 고삐2025.09.01
- 프랑스 물류자동화 기업 엑소텍, 韓 공략 본격화2025.06.19
- 엑소텍코리아, 파주에 물류로봇 '스카이팟' 체험시설 열어2025.06.17
이러한 효율성은 근로자의 물리적 부담을 줄이는 동시에 업계 최고 수준의 생산성과 정확도를 구현해, 더 빠른 배송과 적은 오류로 이어지고 있다.
로맹 물랭 엑소텍 공동 창업자 겸 CEO는 "현재까지 성과는 고객들의 기술에 대한 신뢰와 엑소텍의 성장 가능성을 입증한다"며 "통합 솔루션 수요 증가에 맞춰 대규모 자동화 시스템을 제공하는 신뢰받는 파트너로 자리잡겠다"라고 말했다.