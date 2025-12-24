스마트카라, 부산시 음식물처리기 사업 참여

스마트카라는 부산시 음식물처리기 보조금 지원사업에 참여한다고 24일 밝혔다.

지난 7월 시행된 부산시 음식물처리기 보조금 지원사업은 전국 최초로 실시한 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 기반 가정용 음식물처리기 지원 사업이다.

스마트카라 '블레이드X AI' (사진=스마트카라)

음식물쓰레기 투입량 측정과 감량 데이터를 실시간 확인할 수 있는 스마트 기능을 갖춘 제품으로 가정 내 음식물쓰레기 발생량을 줄이기 위해 시행됐다. 내년부터 부산 전역의 모든 주택 유형으로 사업을 확대할 계획이다.

이번 사업에 선정된 스마트카라 '블레이드X AI'는 전체 물량의 55%를 차지했다. 블레이드X AI는 음식물을 투입하면 무게와 상태를 AI 자동 처리 시스템이 감지해 최적의 조건에서 음식물을 처리하는 5L 대용량 음식물처리기다.

사전에 설정한 무게만큼 음식물이 쌓이면 자동으로 음식물 처리를 시작한다. 딱딱한 음식물 부산물도 처리가 가능하다. 처리 전후 무게 표시·탄소 배출 감소량·에너지 사용량 등 사용 데이터 또한 관리할 수 있다.

스마트카라 관계자는 "AI·IoT 기술을 활용해 실제 사용 여부와 감량 효과를 확인할 수 있다"며 "이처럼 실효성을 중심에 둔 사업이 다양한 지역으로 확대되길 기대한다"고 전했다.