스마트카라, 음식물처리기 '스톤' 공개

오는 8일 네이버 쇼핑라이브서 단독 런칭

스마트카라는 화강암을 첨가한 7중 레이어 건조통을 적용한 음식물처리기 '스톤'을 출시한다고 4일 밝혔다.

스톤은 고온과 반복 사용 환경에서도 표면 손상을 최소화하도록 설계했다. 코팅 두께는 기존 대비 약 2배, 비점착성은 1.8배, 내마모성은 2.5배 향상됐다. 건조분쇄형 음식물처리기에서 빈번하게 발행하던 눌어붙음 문제를 개선했다.

스마트카라 음식물처리기 '스톤' (사진=스마트카라)

사용 편의성도 강화했다. 본체 폭 19cm 크기와 접어서 열리는 폴딩 도어 구조로 설치 부담을 줄였다. 복합 촉매 활성탄 기술을 적용한 듀얼 카본 필터는 기존 필터 대비 54% 성능을 향상시켜 최대 6개월 동안 냄새 걱정 없는 환경을 조성할 수 있다.

여기에 치킨 뼈까지 처리 가능한 강력한 분쇄 성능, 최대 91.2% 음식물 부피 감소, 중간 투입 기능, 최대 7일 자동 보관 기능 등 기존 스마트카라 제품에 탑재된 우수한 기술력 또한 모두 갖췄다.

스톤은 오는 8일 오후 7시 네이버 쇼핑라이브에서 정식 출시된다. 총 200대 한정 수량으로 판매된다. 라이브를 통해 구매하면 25만원 할인과 전용 필터 1세트가 제공된다.

