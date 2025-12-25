유통업계, 크리스마스 맞아 따뜻한 손길

연말을 맞아 유업계가 취약계층과 재해 피해 이웃을 대상으로 한 나눔 활동에 나섰다.

25일 크리스마스를 맞아 유통업계는 식료품과 생필품 후원, 배식 봉사, 의료기관 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

하이트진로는 올해 가뭄과 수해, 산불 등 재해·재난으로 피해를 입은 지역 주민들을 돕기 위해 생필품 후원에 나섰다. 서울 사회복지공동모금회 ‘사랑의열매’와 협력해 이천쌀과 김치, 옥수수차, 위생용품 등을 강릉과 경북, 충남 지역 복지시설을 통해 약 400가구에 전달할 예정이다.

(사진=챗GPT 생성 이미지)

빙그레는 대한적십자사와 함께 전국 취약계층을 대상으로 공주쌀 10kg 3천 포를 후원했다. 공주와 부여, 청양을 비롯해 서울과 경기, 김해 등 사업장 인근 지역에 순차적으로 전달된다. 이와 함께 서울역 인근 무료 급식소에서 임직원들이 배식 봉사활동을 진행했다. 이디야커피는 사내 플리마켓을 열고 판매 수익금 전액과 기부 물품을 사회복지법인에 기탁했다.

편의점 업계도 연말 나눔에 동참했다. 세븐일레븐은 구세군과 함께 취약계층 아동을 대상으로 캐릭터 상품 6천300여 개, 약 3천400만원 상당의 물품을 후원한다. 해당 물품은 전국 그룹홈과 지역아동센터를 통해 전달될 예정이다.

아워홈은 중앙대학교광명병원과 한림대학교동탄성심병원에 크리스마스 케이크를 전달하고 의료진을 응원하는 프로그램을 진행했다. 아워홈 관계자는 "병원에서 연말을 보내는 환우분들과 의료진께 작은 위로가 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회에 온기를 전하겠다"고 말했다.

대형 유통사들도 임직원 참여형 나눔을 이어갔다. 롯데마트는 임직원 급여 끝전 기부금으로 마련한 김장 김치 3.2톤과 기프트 박스를 미혼모 가정과 저소득층 노인에게 전달했다.

차우철 롯데마트·슈퍼 대표이사는 “임직원들의 작은 정성이 모여 큰 사랑을 나눌 수 있다는 점에서 이번 김장 행사는 매우 뜻 깊다”며 “앞으로 사회적 책임을 다하고 상생과 화합의 가치를 지속적으로 실천해 나가겠다”고 말했다.