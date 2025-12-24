빗썸 사회공헌 브랜드 ‘빗썸나눔’, 공식 홈페이지 개설

빗썸의 사회공헌 브랜드 ‘빗썸나눔’이 공식 홈페이지를 개설했다고 24일 밝혔다.

홈페이지는 빗썸나눔, 사업소개, 함께한 순간들, 프로그램 신청 등 네 가지 주요 메뉴로 구성됐다. ‘빗썸나눔’에는 진심·연대·지속성·다양성·참여 등 5가지 핵심 가치와 비전이 제시돼 있다.

‘사업소개’ 메뉴에는 임직원이 주체가 되어 기획·실행하는 참여형 봉사부터 지역 기반 지원, 위기 대응 중심의 긴급 지원까지, 다양한 사회공헌 사례를 담았다.

‘함께한 순간들’에는 빗썸나눔 활동 현장을 사진과 보도자료 형식으로 기록해 빗썸나눔의 축적된 여정을 시각적으로 보여준다.

‘프로그램 신청’ 메뉴를 통해서는 특수학교 또는 보육시설 등 지원 대상 기관이 원하는 활동을 온라인으로 선택하고 신청할 수 있도록 했다.

빗썸나눔 관계자는 “빗썸나눔은 단순한 지원을 넘어, 함께하고 오래 지속되는 진짜 나눔 문화를 지향한다”며 “이번 홈페이지 개설을 계기로, 더 많은 분들과 나눔의 가치를 공유하고, 참여의 폭을 넓혀갈 수 있기를 기대한다”고 말했다.