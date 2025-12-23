두산, 로보틱스 지분 팔아 9477억 확보…SK실트론 인수 포석

두산이 두산로보틱스 주식을 처분해 인수합병(M&A)을 위한 실탄 마련에 나섰다.

23일 두산은 이사회를 열고 두산로보틱스 주식 1천170만주를 처분하고 해당 주식을 기초자산으로 주가수익스왑(PRS) 계약을 체결하기로 했다고 공시했다. 두산은 PRS 기준가격을 주당 8만1천원, 계약기간을 3년(합의 시 중도정산 가능)으로 제시했다.

처분 금액은 총 9천477억원이며, 처분 목적은 'M&A 투자 재원 확보'와 '재무구조 개선'이라고 밝혔다.

두산테스나 서안성사업장 (사진=두산테스나)

시장에서는 이번 PRS가 SK실트론 인수와 맞물린 자금 조달 성격이라는 해석이 적지 않다. 앞서 투자은행(IB) 업계에서는 두산이 두산로보틱스 지분을 활용해 PRS로 수천억원 규모 추가 자금 조달을 추진해 왔다는 관측이 제기돼 왔다.

SK가 지난 17일 공시를 통해 SK실트론 지분 매각 우선협상대상자로 두산을 선정했다고 밝히면서, 인수 재원 마련 관측에 힘이 실리는 분위기다. SK실트론 예상 인수가격이 3조원 안팎으로 거론되지만 두산의 현금성 자산이 1조2천억원인 만큼 추가 자금 확보가 필요한 상황이다.

두산은 현재 두산로보틱스 지분 약 68%를 보유 중인 최대주주지만, 이번 지분 처분으로 지분율이 50%로 낮아진다. 앞서 두산은 상반기에도 두산로보틱스와 두산에너빌리티 지분을 담보로 약 1조원 규모 현금을 확보한 바 있다.

업계 관계자는 "지분 처분 목적에 M&A가 포함된 만큼 SK실트론 인수를 위한 자금 확보의 일환으로 해석된다"고 말했다.