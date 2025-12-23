동국시스템즈, 'DK AX 센터' 개소

동국시스템즈(대표 김오련)가 기업 고객의 인공지능(AI) 전환(AX)을 지원하는 전용 거점 'DK AX 센터'를 열고 AI 인프라 실증 기술검증(PoC), 교육을 묶은 원스톱 지원 체계를 본격화했다.

동국시스템즈는 DK AX 센터를 개소하고 AI 사업 확장에 나섰다고 23일 밝혔다. 회사는 센터를 통해 고객이 실제 업무 환경에 맞는 AI 인프라 구성과 구축 가능성을 사전에 확인할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

개소식은 지난 17일 오후 5시 서울 본사에서 열렸다. 행사에는 휴렛팩커드엔터프라이즈(HPE) 김영채 대표와 동국시스템즈 김오련 대표를 비롯해 양사 주요 임직원 26명이 참석했다.

왼쪽부터 고상봉 동국시스템즈 DX솔루션 본부장, Negishi Fumiki VP&GM APJ HPC&AI GTM 매니저, 김영채 HPE 대표, 김오련 동국시스템즈 대표, 채기병 HPE 네트워크 총괄 매니저, 박상철 동국시스템즈 IT인프라영업본부장(이미지=동국시스템즈)

DK AX 센터는 HPE의 서버, 스토리지, 네트워크 포트폴리오와 주니퍼 네트워킹 기술을 결합한 AI 인프라 풀스택을 체험할 수 있는 복합 센터로 구성됐다. 동국시스템즈는 최신 GPU 클러스터 기반의 AI 인프라와 기술검증, 교육 환경을 마련해 기업 고객이 AI 학습, 추론을 위한 인프라 전반을 실증할 수 있도록 했다고 설명했다.

김오련 대표는 개회사에서 "DK AX 센터는 동국시스템즈만의 공간이 아니라 HPE, 파트너사, 고객사가 함께 모여 AI 전환을 논의하고 경험하는 곳"이라며 "AX 비즈니스를 현실로 구현해 나가는 핵심 거점이 될 것"이라고 말했다.

김영채 대표도 축사를 통해 센터 개소를 축하하며 동국시스템즈가 추진하는 AI 익스피리언스 비전의 방향성과 비즈니스 확산 측면에서의 중요성을 강조하고 "이번 센터가 AI 비즈니스와 엔터프라이즈 IT 시장에서 의미 있는 역할을 하길 기대한다"고 밝혔다.

동국시스템즈는 센터 소개 영상 상영 이후 박상철 IT인프라영업본부 본부장이 센터 비전을 발표했다고 전했다. 박 본부장은 "HPE 총판으로서 제조사, 파트너사, 고객사를 한자리에 모아 의사결정 프로세스를 단축하고 효율적인 AI 전환을 지원하겠다"며 "'우리의 경험이 고객의 전환을 완성한다'는 원칙 아래 센터를 운영하겠다"고 말했다.

회사는 이번 센터 개소를 계기로 AX 시장에서의 실행 역량을 강화하는 한편, HPE 기반 엔터프라이즈 IT 비즈니스 전략도 이어간다는 방침이다.

동국시스템즈는 HPE 공식 총판으로 서버, 스토리지, 네트워킹 장비 등 IT 인프라 전 영역을 아우르며 DK AX 센터를 제조사, 파트너, 고객이 자연스럽게 모여 AX를 논의하고 검증하는 실질적인 비즈니스 거점으로 발전시키겠다고 밝혔다.