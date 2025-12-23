홈쇼핑모아, ‘모아농장’ 무료 과일 수확 20만 명 돌파

버즈니(대표 남상협·김성국)는 홈쇼핑모아 앱 내 미니게임 ‘모아농장’에서 무료로 과일을 수확한 이용자가 20만 명을 돌파했다고 23일 밝혔다.

모아농장은 사과를 비롯해 토마토와 오렌지 등 원하는 농작물을 선택해 키우면 실제 농작물을 무료로 받아 볼 수 있는 홈쇼핑모아 앱 내 미니게임이다. 올해 들어 모아농장에서 매월 평균 1만여 명이 수확에 성공하며 무료로 과일을 집으로 배송 받고 있고, 이번 달 기준 누적 수확자는 20만 명을 돌파했다

지금까지 모아농장 이용자가 무료로 수확한 작물은 ‘사과’가 24.3%로 가장 많았고, 이어 고구마(12.7%), 커피 교환권(11.6%), 방울토마토(10.9%), 구운계란(10.5%), 양파(9.6%) 순으로 조사됐다.

올해 모아농장은 타 농장게임과 달리 커뮤니티 기능 ‘농장톡톡’을 도입하며 이용자 간 소통을 도모하고 함께 재배하는 경험을 강화하고 있다. 또 수확 작물의 품질에 대한 이용자의 만족도가 높고, ‘자연공유’와 ‘순솔국수’ 등 우수 중소기업 브랜드와 협업을 통해 이용자가 키울 수 있는 작물을 다양하고 있다.

손지영 홈쇼핑모아 모아농장 담당자는 “실제로 모아농장은 게임에서 일촌을 맺고 오프라인 모임까지 하는 사례가 나올 정도로 커뮤니티 기능이 활성화되고 있다”며 “내년에는 더 많은 지역 지자체 및 우수 중소 브랜드와 협업해 다양한 작물을 모아농장 이용자에게 소개할 수 있도록 발전시켜 나갈 계획”이라고 말했다.