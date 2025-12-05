홈쇼핑 올해의 브랜드 '로보락'·'AHC' 등 선정

모바일 커머스 플랫폼 홈쇼핑모아를 운영하는 버즈니(공동대표 남상협·김성국)가 ‘2025 모바일 홈쇼핑 올해의 브랜드’를 5일 발표했다.

이번 모바일 홈쇼핑 올해의 브랜드는 올해 1월부터 11월 사이 홈쇼핑모아 이용자의 조회수를 기준으로 인기 브랜드를 선정했다.

먼저 모바일 홈쇼핑 올해의 브랜드 디지털/가전 부문에는 지난해에 이어 2년 연속 ‘로보락’이 선정됐다. 주요 상품으로는 ‘로보락 로봇청소기’가 꼽혔다.

화장품/미용 카테고리 부문에서는 ‘AHC’가 선정됐고, 인기 상품으로는 ‘앰플 아이크림 포 페이스 라인 타이트닝’이 꼽혔다. 그밖에 패션/잡화 부문에서는 ‘더엣지’가 식품 부문에서는 ‘BNR17’이 선정됐고, 생활/주방 부분에서는 ‘쿡셀’이 3년 연속 홈쇼핑모아 올해의 브랜드로 선정됐다.

홈쇼핑모아 이용자가 올해 1월부터 11월까지 가장 많이 검색한 검색어는 ‘여성속옷세트’로 선정됐다. 그밖에 모바일 홈쇼핑에서 많이 검색한 상품은 ‘여행’, ‘원피스’, ‘가방’, ‘캐리어’ 순으로 조사됐다.