한미약품, CP 등급 ‘AAA’ 7년 연속 달성

박재현 대표, 윤리경영 체계 강화 약속

2025/12/23

김양균 기자

한미약품이 공정거래위원회의 자율준수프로그램(CP) 평가에서 최고 등급인 ‘AAA’를 7년 연속 유지하는 기록을 세웠다.

회사는 지난 19일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 공정거래위원회 주최 ‘2025 공정거래 자율준수프로그램(CP) 우수기업 평가증 수여식 및 포럼’에서 ‘AAA’ 평가증을 수여 받았다. 

한미약품은 2007년 국내 제약업계에서는 처음으로 CP를 도입했다. 2020년 첫 ‘AAA’ 등급을 획득한 이래로 2027년까지 ‘AAA’ 등급을 유지하게 됐다.

사진=한미약품

박재현 대표는 “7년간의 AAA 등급 유지는 공정거래 법규 준수와 윤리경영 노력이 인정받은 결과”라며 “CP를 더 발전시켜 글로벌 수준의 윤리경영 기업이 될 것”이라고 밝혔다.

한편, 회사는 17일 서울 송파구 본사에서 ‘2025년 CP 우수 시상식’을 열고 총 14명의 수상자에게 상금과 부서 예산 지원 등을 지급했다. CP 시상은 ▲CP High level test 달성자 ▲CP 최우수지역 및 우수파트 ▲ISO 우수그룹 ▲ISO 우수 내부심사원 등 4개 부문에 걸쳐 심사가 이뤄졌다.

김양균 기자
기자의 다른 기사 보기
AAA 자율준수프로그램 한미약품 윤리경영 CP

