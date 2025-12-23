판 스튜디오 '듀엣 나이트 어비스', 1.1버전 업데이트…스팀 출시 예정

판 스튜디오는 신작 액션 RPG ‘듀엣 나이트 어비스’에 1.1버전 대규모 업데이트 ‘풍운의 노래·상’을 적용했다고 23일 밝혔다.

이번 업데이트로 신규 지역 ‘화서’가 개방됐으며 메인 스토리를 중심으로 한 콘텐츠도 추가됐다. 이에 이용자는 화서 초입을 시작으로 연진 나루터, 촉룡 제단 등 새로운 세계관을 경험할 수 있게 됐다.

이번 버전에서는 신규 캐릭터 ‘부소’와 ‘각주’가 새롭게 추가됐다. 부소는 물 속성의 치유형 캐릭터로 칼날 채찍과 활을 사용하는 전투 스타일을 지녔다. 각주는 빛 속성 캐릭터로 모든 무기 유형을 자유롭게 다루는 것이 특징이다. 두 캐릭터는 각각 전용 스토리 콘텐츠 ‘세월 모음집’을 통해 서사가 전개된다.

판 스튜디오가 신작 액션 RPG '듀엣 나이트 어비스'에 1.1버전 대규모 업데이트 ‘풍운의 노래·상’을 적용한다. 사진=판 스튜디오

화서 버전에서는 외형·상점 콘텐츠가 대폭 확장됐다. 직접 구매를 선호하는 이용자가 더 할인된 방식으로 캐릭터를 획득할 수 있는 ‘뒤얽힌 마음’ 패키지가 추가됐다. 부소의 한정 코스튬(수영복·치파오 등)과 무료 외형 콘텐츠를 비롯해 무기 코스튬, 전시 동작, 이펙트 외형도 선보였다.

플레이 환경도 개선됐다. 연진 나루터 전역에 멀티 구역이 추가됐으며, 멀티 전시 동작 상호작용 기능과 낮·밤 시스템도 도입된다. 또 캐릭터 조명, 빛의 반사와 물리적 특성을 계산해 사물의 재질을 시각화하는 기술(머티리얼 효과)를 최적화했다는 것이 회사 측의 설명이다.

모바일 버전은 안티앨리어싱과 렌더링 효과를 개선해 그래픽 품질을 높였다. PC와 모바일 전반에 걸쳐 렌더딩 품질, 조명 효과, 메모리 사용을 최적화했다.

이번 업데이트와 함께 스팀 버전도 정식 출시될 예정이다. 공식 팬아트 공모전 수상작도 공식 SNS 채널을 통해 공개되며, 커뮤니티와의 연계 활동 역시 강화된다.

이와 함께 다양한 이벤트도 실시한다. ▲출석 이벤트 ‘살구꽃의 그림자’ ▲신규 지역 연계 이벤트 ‘화서의 향에 대하여’ ▲몰입형 연극 콘텐츠 ‘부소’ ▲멀티 플레이 이벤트 ‘루나의 스페셜 극장’ ▲도전형 콘텐츠 ‘영혼의 새 증표’ 등이 순차적으로 진행된다.

향후 일정에 따라 각주 중심 콘텐츠와 경쟁 이벤트 ‘정상을 향해’도 추가될 예정이다.