나비프라, CES2026 로봇 자동화 혁신상

나비프라는 비전 기반 마커리스 도킹 시스템 '나비독'으로 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2026에서 로봇 자동화 부문 혁신상을 수상했다고 23일 밝혔다.

CES 혁신상은 기술적 차별성, 시장 적용 가능성 등을 평가해 선정된다. 나비프라는 별도 마커나 추가 인프라 설치 없이 비전 기반 인식을 통해 도킹을 수행하는 기술적 접근으로 호평을 받았다.

나비독은 비전 정보를 활용해 도킹 환경을 인식하는 시스템이다. 바닥에 QR코드나 반사판을 부착하거나 반복적인 티칭 과정을 거치지 않고도 도킹이 가능하다.

CES2026에서 로봇 자동화 부문 혁신상을 수상한 나비독 (사진=나비프라)

설치 과정에서는 플러그 앤 플레이 방식을 적용해 전원 연결 후 비교적 짧은 시간 내 사용이 가능하도록 했다. 기존 도킹 시스템 대비 설치 준비 시간을 단축할 수 있다.

6자유도 포즈 추정 기술을 적용해 반복적인 도킹 환경에서도 일정 수준 정밀도를 유지한다. 내부 테스트 기준 ±5mm 이내 위치 정밀도와 ±0.5° 각도 정밀도를 기록했다.

특정 제조사에 종속되지 않도록 설계돼, 소형 AMR부터 중·대형 AMR, 무인 지게차(AFL) 등 다양한 유형의 물류 로봇에 적용 가능하다는 점도 특징이다.

박중태 나비프라 대표는 "비전 기반 도킹 기술을 통해 현장 인프라 구축 부담을 줄이고자 했다"며 "다양한 산업 현장에서 적용 가능성을 검증해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 나비프라는 CES 2026 전시 기간 동안 나비독 전시를 진행하며, 글로벌 파트너사 및 고객과의 협업 기회를 모색할 예정이다.