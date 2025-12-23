신라면세점, 인천공항에 ‘정관장 프리미엄 헤리티지 스토어’ 개점

궁궐 현대적으로 재해석한 특화 매장…뿌리삼 중심으로 판매

유통입력 :2025/12/23 10:39

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

신라면세점은 인천국제공항 제2여객터미널에 ‘정관장 프리미엄 헤리티지 스토어’를 개점했다고 23일 밝혔다.

이번 매장은 궁궐을 현대적으로 재해석한 특화 매장으로, 곡선 형태의 매장을 따라 자연스럽게 걸으면 마치 궁전을 거니는 듯한 인테리어가 특징이다. 문화유산 소품을 활용해 한국적인 미를 강조하면서 외국 고객들의 흥미를 자아낼 수 있도록 했다.

‘정관장 프리미엄 헤리티지 스토어’에서는 정관장의 오랜 인기 제품이자 중국인 등 외국 고객들이 선호하는 ‘뿌리삼’ 제품을 중심으로 만나볼 수 있다. 신라면세점 단독 상품인 ‘본삼 중편’도 판매한다. ‘본삼 중편’은 정관장 제조장인이 엄선한 뿌리삼 원물을 담은 75g 제품이다.

인천공항 ‘정관장 프리미엄 헤리티지 스토어’. (제공=호텔신라)

신라면세점에서는 매장 개점을 기념한 행사를 진행한다.

관련기사

방문한 모든 고객에게는 ‘에브리타임필름’ 기프트 에디션을 증정한고 구매 금액대 별로 사은품도 제공한다. 차류를 99달러 이상 구매한 고객은 ‘에너지 활기력샷’ 8병을, 뿌리삼을 일정 금액 이상 구매한 고객은 ‘기다림 침향환’ 15환을 받아볼 수 있다.

‘정관장 프리미엄 헤리티지 스토어’는 신라면세점 인천국제공항 제2여객터미널점 253번 게이트 인근에서 만나볼 수 있다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
신라면세점 정관장 인천공항 특화매장 관광객

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"양적 팽창서 질적 성장으로"…진짜 일 잘하는 AI만 살아남는다

디지털 자산 2단계 법안 통과?…민주당 "한은 신경써야 하냐?"

[AI 리더스] GPT가 쓰고 제미나이가 검증한다…AI교차 토론으로 정확성 '↑'

새해 AI 반도체 지도 바뀐다…메모리·시스템 신성장 국면 도래

ZDNet Power Center