LG화학, 크리스마스 맞이 보육원 아동에 선물 전달

임직원 참여

디지털경제입력 :2025/12/23 09:20

김윤희 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

LG화학이 크리스마스를 맞아 사업장 인근 보육원 아동 103명에게 특별한 크리스마스를 선물했다고 23일 밝혔다.

이번 활동은 지난 5월 어린이날 운영한 ‘기부위크’의 후속으로 기부자와 수혜자를 직접 연결하는 프로그램이다. 작년 크리스마스부터 임직원의 자발적인 참여 속에 운영된다.

이번 크리스마스 활동에는 LG화학 임직원들의 제안을 반영해 기부금 규모를 확대하고 참여 기간을 연장하는 등 프로그램을 개선했다. 그 결과 더 많은 임직원이 활동에 참여, 아이들 역시 행복한 크리스마스를 선물 받을 수 있게 됐다.

LG화학 관계자(오른쪽 첫 번째)가 아동 복지시설에 크리스마스 선물을 전달한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

기부에 동참한 LG화학의 박자혜 책임은 “크리스마스 나눔을 통해 오히려 마음이 채워지는 놀라운 경험이었다”라고 소감을 전했고, 최윤승 선임은 “가장 행복해야 하는 크리스마스에 선물을 줄 수 있어 기뻤다”라고 소감을 전했다.

LG화학 관계자는 “임직원의 적극적인 참여로 더 많은 아이들에게 기쁨을 전할 수 있었고, 앞으로도 사회공헌 활동을 꾸준히 이어갈 것”이라고 전했다.

김윤희 기자kyh@zdnet.co.kr
