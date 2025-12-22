[인사] 공정거래위원회

인사입력 :2025/12/22 14:17

◇과장급 전보 ▲서비스카르텔조사팀장 임선정 ▲서울지방공정거래사무소 소비자과장 오갑수 ▲대전지방공정거래사무소장 최병국

주문정 기자
인사 공정위

