내년 1분기 전기요금 조정단가 +5원 유지…15개월 연속 동결

디지털경제입력 :2025/12/22 12:50    수정: 2025/12/22 13:13

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국전력(대표 김동철)은 새해 1분기(1~3월) 전기요금에 적용되는 연료비조정단가를 1㎾h당 5원으로 유지한다고 22일 밝혔다.

전기요금은 통상 기본요금·전력량요금(기준연료비)·기후환경요금·연료비조정요금으로 구성된다. 이 가운데 연료비조정단가는 해당 분기 직전 3개월간 유연탄·액화천연가스(LNG)·벙커C유 등의 무역통계 가격 평균을 토대로 산정된다.

한국전력 나주 본사

한전은 2022년 3분기부터 국제연료비 인상 여부와 관계없이 최대치인 +5원을 반영해 왔다.

한전 관계자는 “정부로부터 새해 1분기 연료비조정단가는 한전의 재무 상황과 연료비 조정요금 미조정액이 상당한 점 등을 고려해 지난해 4분기와 동일하게 1㎾h당 5원을 계속 적용할 것을 통보받았다”고 전했다. 이 관계자는 “정부는 한전 경영 정상화를 위한 자구노력도 철저히 이행해 줄 것을 당부했다”고 덧붙였다.

관련기사

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
전기요금 한전 연료비조정단가 전력량요금 기후환경요금 기준연료비 재무상황 경영정상화 미조정액 연료비

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

AI, 추론 모델→행동도구로…'월드모델' 경쟁 불붙는다

"인간을 이해하는 피지컬 AI가 의료·산업·일상 바꾼다"

양자기술, 강원 기업이 사업 가능성 입증했다

새해 AI 반도체 지도 바뀐다…메모리·시스템 신성장 국면 도래

ZDNet Power Center