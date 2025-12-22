세이프에너지, 수계페이스트 기반 배터리 안전기술 실증 본격화

세이프에너지는 수계페이스트 기반 배터리 안전 기술을 중심으로 로봇 및 고발열 전력 환경에 특화된 에너지·열관리 솔루션 개발 및 실증을 본격화한다고 22일 밝혔다.

세이프에너지는 로봇 자동화 전문기업 뉴로메카의 사내벤처 1호로 출범해 작년 스핀오프한 독립 법인이다. 로봇·모빌리티 환경 안전성과 신뢰성을 핵심 기술 방향으로 삼고, 고안전 배터리 및 열관리 기술 실증 적용 범위를 확대하고 있다.

뉴로메카 자율이동로봇 '모비' 맞춤형으로 개발된 수계페이스트 적용 안전 배터리팩 (사진=세이프에너지)

리튬이온 배터리 열폭주를 억제하는 수계페이스트 기반 안전 배터리팩을 자체 개발해 왔으며, 최근 자율이동로봇(AMR) 및 핫스왑 시스템 적용을 위한 실증을 진행 중이다. 해당 기술은 배터리 화재 및 폭발 위험을 구조적으로 저감하는 것을 목표로 하며, 실제 로봇 운용 환경에서의 안정성과 유지보수 편의성 검증에 초점을 두고 있다.

세이프에너지는 철강 등 자동화 고객사에 납품되는 뉴로메카 AMR '모비200'을 대상으로 맞춤형 수계페이스트 안전 배터리팩을 적용해 기술 검증을 수행하고 있다. AMR 운용 시 요구되는 안전성, 신뢰성, 장시간 운용 조건에 대한 데이터를 확보하고 있으며, 실사용 환경에서의 적용 가능성을 단계적으로 점검하고 있다.

차세대 모비 플랫폼에 적용 가능한 핫스왑 배터리 시스템 개발도 병행하고 있다. 해당 시스템은 배터리 교체 과정에서도 로봇의 연속 운용이 가능한 무중단 전원 공급 구조를 목표로 설계되고 있다. 수계페이스트 기반 안전 배터리팩은 향후 휴머노이드 로봇과 같은 고출력·고자유도 로봇 플랫폼으로의 확장도 고려해 설계된다.

로봇 배터리 기술을 넘어 고발열·고집적 전력 환경에 대응하기 위한 GPU 서버용 냉각 인프라 구축으로 기술 적용 범위를 넓히고 있다. 수계페이스트 및 액침·하이브리드 냉각 기술을 기반으로 AI 연산용 GPU 서버와 전력 인프라에 적용 가능한 안전 냉각 서버 구조를 단계적으로 구축할 계획이다.

세이프에너지 관계자는 "AMR 실증 적용과 핫스왑 시스템 개발은 로봇 플랫폼에 최적화 된 안전 에너지 기술을 실제 운용 환경에서 검증하는 과정"이라며 "AMR과 물류 로봇, 휴머노이드뿐만 아니라 GPU 서버 등 고발열 인프라까지 적용 범위를 점진적으로 확대하겠다"고 말했다.