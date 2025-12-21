휴머노이드 축구 '로보컵 2026', 3개 부문 체제로 재편

세계 최대 규모의 로봇축구대회 '로보컵 2026' 휴머노이드 축구 리그가 3개 디비전 체제로 개편된다.

주최 측은 최근 대회 신규 규칙을 공개했다. 새 체제에서는 로봇의 크기와 연구 목적, 기술 성숙도에 따라 스몰·미들·라지 부문으로 나뉜다.

입문 단계의 소형 플랫폼부터 사람 크기의 대형 휴머노이드 로봇까지 폭넓은 참여를 유도하고, 연구 단계에 맞는 공정한 경쟁 환경을 조성하겠다는 취지다. 관련 규칙은 깃허브를 통해 순차적으로 보완·공개될 예정이다.

대회는 내년 6월 30일부터 7월 6일까지 인천 송도컨벤시아에서 열린다. 국내에서 세계로보컵대회가 개최되는 것은 이번이 처음이다.

로보컵은 1997년 일본 나고야에서 첫 대회를 시작한 이후 매년 세계 각국에서 열려왔다. 특히 2002년 인간처럼 두 발로 공을 차는 휴머노이드 리그가 도입된 이후 전 세계적으로 큰 관심을 끌며 대표적인 로봇 축제로 자리 잡았다.

이번 인천 대회에서는 로봇축구를 비롯해 돌봄 로봇, 재난 구조 로봇, 물류 로봇, 주니어 대회 등 5개 부문 19개 세부 종목이 운영될 예정이다. 평균 45개국 3천여명의 참가 선수와 가족 등을 포함해 1만5천명 이상이 인천을 찾을 것으로 기대된다.