"실험은 끝났다"…리눅스 커널, 러스트 정식 채택

리눅스 커널에서 러스트(Rust)를 실험 단계를 넘어 커널 개발 언어로 승격됐다.

21일 미겔 오헤다 러스트 포 리눅스프로젝트 리더는 리눅스 커널 메일링 리스트(LKML)를 통해 러스트 실험을 종료한다며 패치를 올렸다.

그는 "러스트 지원이 리눅스 커널 6.1 버전에 병합된 이후, 커널 개발 언어로서 러스트가 기술적, 절차적, 사회적 트레이드오프를 감수할 가치가 있는지 검증해 왔다"며 "2025 리눅스 커널 유지보수자 정상회의에서 실험이 완료된 것으로 결론 났다"고 밝혔다.

리눅스 커널

이번 패치는 커널 소스 코드 내 문서(documentation)에서 '러스트 실험(The Rust experiment)'이라는 섹션을 삭제하는 내용이다. 기존 문서는 "러스트 지원은 언어가 커널에 적합한지 판단하기 위한 실험"이라거나 "일반 최종 사용자를 위한 것이 아니다"라고 경고하고 있었으나 이번 패치로 이 문구들이 모두 제거된다.

미겔 오헤다 리더는 실험 종료의 근거로 이미 시작된 '대규모 프로덕션(상용) 환경'을 들었다. 그는 "일부 유명 리눅스 배포판들이 이미 러스트를 활성화하고 있으며 안드로이드를 통해 수백만 대의 기기에 이미 러스트가 적용되어 있다"고 강조했다.

개발언어로 승격됐지만 여전히 보완하고 개선할 부분도 존재한다. 그는 "이것이 모든 커널 구성, 아키텍처, 툴체인에서 완벽하게 동작한다는 뜻은 아니다"라고 강조했다.

특히 "GNU 컴파일러 컬렉션(GCC)과 LLVM을 혼합한 빌드나 향후 지원될 GCC 지원 등 특정 조합은 여전히 실험적인 단계"라며 "러스트도입은 확정이지만 이를 활용하기 위한 도구와 환경은 여전히 많은 작업이 필요하다"는 설명이다.

이번 도입이 특정 영역에서는 러스트 사용이 의무화될 조짐도 나타났다. 리눅스 그래픽 하위 시스템(DRM) 관리자 데이브 에어리는 "약 1년 뒤부터는 신규 드라이버 개발 시 C언어를 불허하고 러스트를 요구할 계획"이라고 밝힌 바 있다.

더불어 리눅스 커널이 러스트를 정식 언어로 채택한 만큼 기업들 역시 소속 개발자들이 C언어에서 러스트로 넘어갈 수 있도록 적극적으로 지원할 것을 요청했다.

오헤다 리더는 "이번 결정이 기업과 단체들이 러스트에 더 많이 투자하는 신호가 되길 바란다"며 구체적으로 "커널 개발자들이 러스트를 훈련할 수 있도록 시간을 보장해 줄 것"을 요청했다.