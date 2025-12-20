라쿠텐심포니코리아 손승현 대표, 노사문화유공 고용노동부 장관상 수상

손승현 라쿠텐심포니코리아 대표가 2025 노사문화유공표창 사용자(경영자) 부문에서 고용노동부 장관상을 수상했다.

노사문화유공표창은 국내 노사문화 분야에서 가장 권위 있는 정부 포상 중 하나로 이번 수상은 라쿠텐심포니코리아가 오랜 기간 꾸준히 노사상생의 문화를 실천한 것을 국가로부터 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

손 대표는 취임 이후 그간 상생협력의 노사문화 구축을 목표로 경영과 조직 전반에서 열린 소통과 협력을 실천해 왔다. 특히 노사화합 프로그램 운영, 근로자 친화적 제도 개선, 복리후생 확대 등을 통해 2024년 이후 무분규 노사관계를 지속하며 안정적 조직 문화를 완성한 점이 높은 평가를 받았다.

관련기사

라쿠텐심포니코리아는 좋은 일자리 창출과 근로자의 실제 삶의 질을 높이기 위한 다양한 정책을 추진해 왔다. 특히 사내 결혼과 출산 장려 정책은 기업 내부에 긍정적 변화를 이끌어냈으며, 출산자가 2023년 2.5%에서 2024년 5%, 2025년 15%로 증가하는 실질적 성과로 이어지고 있다. 또한 최근 2년간 약 13%의 비정규직 근로자를 정규직으로 전환해 고용 안정성을 높였으며, 최근 1년간 약 18%의 여성 근로자를 신규 채용했다.

손승현 대표는 “상호 존중과 신뢰를 기반으로 한 건강한 노사문화가 기업의 경쟁력을 높인다는 믿음으로 앞으로도 구성원 각자가 존중받고 성장할 수 있는 일터를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.