그라운드원 "AI 기반 건물에너지 최적화 솔루션 공급"

과기정통부와 한국데이터산업진흥원(K-DATA, 원장 양재수)이 '데이터·클라우드 진흥 주간' 행사 일환으로 개최한 '2025년 데이터바우처 수요기업 우수 사례 시상식'이 19일 오후 서울 코엑스 컨퍼런스룸 E5에서 열렸다.

'데이터바우처 지원 사업'은 데이터를 활용해 혁신을 이루고 경쟁력을 강화할 수 있게 과기정통부와 K-DATA가 비용을 지원해주는 제도다. 이날 그라운드원을 비롯해 우수한 사업 성과를 보인 6개 기업이 상을 받았다. 그라운드원은 K-DATA 원장상을 수상했다. 아래는 그라운드원 홍윤정 대표와 일문일답

-수상 소감은?

"이번 데이터바우처 사업의 우수기업으로 선정돼 매우 기쁘고 뜻깊게 생각한다. 스타트업으로서 기술을 개발하는 과정에서 양질의 데이터 확보는 늘 큰 숙제였다. 이번 수상은 단순히 저희 기술력을 인정받은 것을 넘어, 데이터바우처를 통해 구축한 데이터가 실제 산업에서 어떻게 가치를 창출할 수 있는 지 그 가능성을 확인받았다는 점에서 더욱 의미가 크다."

-그라운드원은 어떤 기업인가

"그라운드원은 2022년 11월 설립한 'AI 기반 건물 에너지 최적화 솔루션' 기업이다. 저희는 건물 에너지 관리가 여전히 관리자의 경험이나 수동 제어에 의존하고 있다는 문제의식에서 출발했다. 데이터와 AI 기술을 통해 건물이 스스로 에너지를 가장 효율적으로 사용할 수 있도록 돕고, 이를 통해 에너지 사용과 공급의 최적화를 실현하는 것을 목표로 하고 있다."

-주력 제품이나 서비스의 특장점을 말해달라

"우리의 핵심 솔루션인 '아크플로우(Archflow)'는 건물의 냉난방공조(HVAC) 시스템을 AI로 자율 제어해 에너지를 절감하는 서비스다. 주요 특징은 세 가지다. 첫째, 공간과 설비를 통합 분석한다. 단순히 기계만 보는 것이 아니라, 건물의 공간 구조와 환경 데이터까지 함께 분석해 정밀도를 높였다.

둘째, AI 기반의 자율 운전이다. AI가 실시간으로 최적의 에너지 운전 조건을 찾아내 자동으로 제어하므로 관리의 효율성을 극대화해준다.

셋째, 높은 현장 적용성이다. 막대한 비용이 드는 설비 교체 없이, 기존 건물에도 데이터 연동만으로 즉시 적용해 에너지 절감 효과를 낼 수 있다.

-어떤 니즈가 있어 데이터바우처 사업에 참여했나

"저희는 고객이 복잡한 준비 과정 없이도 '아크플로우'를 통해 즉시 에너지 절감 효과를 누릴 수 있기를 원했다. 이를 위해서는 건물의 물리적 정보를 디지털화하는 과정을 기술적으로 자동화하여 서비스 접근성을 획기적으로 높일 필요가 있었다. 결국 '건물 DX를 자동화하는 AI'를 개발하여 고객에게 최고의 편의성을 제공하고자 했고, 이 AI 모델 학습에 필요한 핵심 데이터를 확보하기 위해 데이터바우처 사업에 참여하게 됐다."

그라운드원 이경언 이사(왼쪽)가 19일 열린 데이터바우처 수요기업 우수사례 시상식에서 한국데이터산업진흥원 원장상을 받고 있다. 오른쪽은 양재수 한국데이터산업진흥원 원장.

-K-DATA에서 어떤 지원을 받았고, 어떻게 적용했으며, 어떤 효과를 얻었나

"저희는 이번 사업을 통해 'AI 가공' 분야를 지원받았다. K-DATA의 데이터바우처 지원을 통해 개별 데이터 당 최대 10만 개 포인트에 달하는 고정밀 PCD 데이터를 구축했다. 이를 통해 건물의 외형과 구조를 AI가 정밀하게 인식할 수 있는 디지털 형태로 변환하는 파이프라인을 완성했다.

가장 큰 성과는 사용자 편의성과 분석 정밀도를 동시에 확보했다는 점이다.

구체적으로 첫째, 건물 모델링 과정을 자동화해 고객이 복잡한 초기 설정 없이도 간편하게 아크플로우를 도입할 수 있도록 진입 장벽을 획기적으로 낮췄다. 둘째, 확보한 공간 데이터를 자체 에너지 시뮬레이션 엔진에 적용, 에너지 성능 분석의 신뢰성 있는 결과값을 산출하는 데 성공했다.

나아가, 본 사업을 통해 구축한 데이터와 기술력을 바탕으로 '아크플로우'의 적용 범위를 국내외 다양한 건물 유형으로 확장하고 있으며, 에너지 효율화 사업을 본격화하고 있다."

-데이터바우처 제도 개선점이나 아쉬운 점이 있다면

"데이터바우처 사업은 초기 기업이 기술적 도약을 이룰 수 있는 매우 실효성 있는 제도다. 바라는 점이 있다면, 데이터 구축 이후의 단계에 대한 지원이다. 가공된 데이터가 실제 사업화로 이어져 매출이 발생하기까지는 실제 환경에서의 현장 실증 단계가 무엇보다 중요한데, 데이터바우처 성과가 현장 산업군 실증 지원 사업으로 자연스럽게 연계된다면 기업들이 더 빠르게 성장할 수 있을 것이라 생각한다."

-데이터강국 코리아 달성 등 마지막으로 할 말이 있으면 해달라

"데이터는 이제 단순한 기록이 아니라 산업의 효율을 바꾸는 핵심 자원이다. 그라운드원은 이번에 구축한 데이터를 발판 삼아 더 많은 건물이 에너지를 똑똑하게 소비할 수 있도록 돕겠다. 데이터 강국 대한민국에서 저희 같은 스타트업이 마음껏 도전하고 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 부탁드린다."