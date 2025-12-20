아이씨유코퍼레이션 "소아사시 치료제 해외서 큰 호응"

과기정통부와 한국데이터산업진흥원(K-DATA, 원장 양재수)이 '데이터·클라우드 진흥 주간' 행사 일환으로 개최한 '2025년 데이터바우처 수요기업 우수 사례 시상식'이 19일 오후 서울 코엑스 컨퍼런스룸 E5에서 열렸다.

'데이터바우처 지원 사업'은 데이터를 활용해 혁신을 이루고 경쟁력을 강화할 수 있게 과기정통부와 K-DATA가 비용을 지원해주는 제도다. 이날 아이씨유코퍼레이션을 비롯해 우수한 사업 성과를 보인 6개 기업이 상을 받았다. 아이씨유코퍼레이션은 K-DATA 원장상을 수상했다. 아래는 아이씨유코퍼레이션 김동혁 대표와 인터뷰 일문일답

-수상 소감은

"기술 기반 스타트업의 가능성을 좋게 봐주셔서 정말 감사하다."

-아이씨유코퍼레이션은 어떤 기업인가요

"아이씨유코퍼레이션은 2022년 2월 설립됐다. 소아청소년의 시(視)기능 질환을 비수술적, 비침습식으로 치료하고 진단할 수 있는 혼합현실 기반의 안과용 디지털치료제를 연구개발하는 스타트업이다. 자체 개발한 알고리즘인 NiES를 기반으로 한 소아사시 치료제 프레즈넬은 해외 시장에서 큰 반응을 얻고 있으며, 올해 미국 법인설립을 완료하고 글로벌창업사관학교 데모데이 중소벤처기업부장관상을 수상했다".

-주력 사업의 제품이나 서비스에 대해 말해달라. 어떤 특장점을 갖고 있나.

"여러 특장점이 있다. 첫째, 소아사시를 수술없이 치료하고, 중증 이상 환자의 경우 수술 후 재발률을 낮추기 위한 재활 치료제로 사용되는 XR 디지털 치료제를 제공한다. 둘째, 사시와 약시, 노안 등의 경우, 안과병원에서 초진 이후 보유 질환으로 재진이 필요할 시, VR을 활용한 원격 진료 및 검안 서비스를 제공한다.

셋째, 오프라인 정밀 검안 서비스를 제공하는 ‘ICU비전케어’ 를 직접 운영하고 있으며, AI를 기반으로 한 소아 근시 예측, 노안, 약시, 사시, 난시 등의 정밀한 검안을 통해 최고 수준의 교정 처방을 제공한다."

아이씨유코퍼레이션 서아영 이사가 19일 열린 2025년 데이터바우처 수요기업 우수사례 발표회에서 자사의 사례를 발표하고 있다.

-어떤 니즈가 있어 이 사업에 참여했나

"사시, 약시, 노안 등 시기능 질환 환자들의 행동 패턴 및 치료 데이터 등의 전처리된 데이터를 확보하기 위해 참여했다."

-K-DATA에서 어떤 지원을 받았으며, 어떻게 적용했고, 어떤 효과를 얻었나

"우리 회사가 연구개발한 소아사시, 약시, 노안 등의 시기능 질환 치료를 위한 XR 기반 비수술적 디지털치료제에 필요한 환자 데이터는 매우 얻기가 어려운 분야 중 하나다. 이번 데이터 바우처를 통해 약 1만 명의 전처리된 환자 데이터를 확보해 ICU의 진단 분석 기술과 처방 알고리즘을 고도화시키는 데 큰 도움이 됐다."

-데이터바우처 제도의 아쉬운 점과 향후 계획은

"구하기 어려운 데이터를 확보하기 위해 데이터 확보 루트가 더 다양해졌으면 좋겠다. 의료 강국인 대한민국이 더 많은 의료데이터를 관리, 확보해 글로벌 의료 R&D 강국이 될 수 있는 그날까지 최선을 다하겠다."