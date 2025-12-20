VMS홀딩스 "의료 인프라 거의 없는 해상서 사용 의료AI 개발"

과기정통부와 한국데이터산업진흥원(K-DATA, 원장 양재수)이 '데이터·클라우드 진흥 주간' 행사 일환으로 개최한 '2025년 데이터바우처 수요기업 우수사례 시상식'이 19일 오후 서울 코엑스 컨퍼런스룸 E5에서 열렸다.

'데이터바우처 지원사업'은 데이터를 활용해 혁신을 이루고 경쟁력을 강화할 수 있게 과기정통부와 K-DATA가 비용을 지원해주는 제도다. 이날 시상식에는 브이엠에스홀딩스(VMS Holdings)을 비롯해 뛰어난 사업 성과를 보인 6개 기업이 상을 받았다. 브이엠에스홀딩스는 영예의 과기정통부 장관상을 수상했다. 아래는 브이엠에스홀딩스 김지석 대표와 인터뷰 일문일답

-브임엠에스홀딩스는 어떤 기업인가요

"VMS Holdings는 '육상에서는 당연한 디지털 서비스가, 왜 해상에서는 작동하지 않는가'라는 질문에서 출발한 기업이다. 2024년 4월 설립했다. 우리 서비스는 현재 2.2만명의 선원과 14개의 해운사가 이용하고 있다. 해상 환경에서 선원들은 온라인 쇼핑도, 일반적인 비대면 진료도, 일상적인 디지털 서비스조차 이용하기 어려운 환경에 놓여 있다. 이는 기술 문제가 아니라, 법적·환경적·산업 구조적 제약이 복합적으로 얽힌 문제다. 우리는 이런 구조적 한계를 해결하기 위해 설립한 스타트업이다."

-수상 소감을 말해주세요

"이번 데이터바우처 우수기업 선정은 해양이라는 제한적인 환경에서도 데이터와 기술이 실제로 작동할 수 있음을 인정받은 결과라고 생각한다. 우리가 개발 중인 'Shalux'는 의료 인프라가 거의 없는 선박 위에서도, 통신 상태와 무관하게 작동하는 해양특화 의료 의사결정 지원 AI시스템이다.단순한 증상 안내나 진료를 넘어 선박에 실제로 있는 약품과 장비, 항해 중인 해역과 기상 상황까지 고려해 현장에서 실행 가능한 의료 판단을 제공하는 것이 핵심이다.

앞으로 북극항로 개척과 스타링크 등 위성통신 환경이 확대될수록 해양 산업의 디지털 전환은 가속화하겠지만, 위성통신 기술은 아직 모든 해역에서 완벽한 의료 서비스를 보장하기에는 한계가 있다. 'Shalux'는 이러한 현실을 전제로, 위성통신 여부와 관계없이 독립적으로 구동되는 의료 AI 시스템을 지향하고 있다.

북극항로와 같이 통신 인프라가 취약한 해역에서도, 대한민국 국민인 선원은 물론 한국 해운업을 지탱하는 수많은 ‘가장’들이 안전하고 건강하게 가족의 품으로 돌아갈 수 있도록 기여하고자 한다. 이번 수상을 계기로, 데이터가 산업과 사람 생명을 지키는 역할을 할 수 있도록 더욱 책임감 있게 기술을 발전시켜 나가겠다."

-어떤 니즈가 있어 이 사업에 참여했나요

"해양산업은 흔히 데이터가 부족하다고 생각하지만, 실제로는 데이터 양보다 ‘현장에서 쓸 수 있는 형태로 정제된 데이터’가 거의 없는 산업에 가깝다. 특히 해상 환경은 기상, 항해 위치, 통신 상태, 의료 인프라, 법적 제약 등이 복합적으로 작용하기 때문에 현장을 경험하지 않은 상태에서는 어떤 데이터가 필요하고 어떻게 수집·가공해야 하는지 파악하기가 매우 어렵다.

기존 AI 의료 모델은 대부분 육상 환경을 기준으로 학습돼 있다. 실제 해상에서는 실행이 불가능하거나 현실과 맞지 않는 판단을 제시하는 한계가 있다. 의료 장비가 제한되고, 이송이 어렵고, 통신이 불안정한 상황을 고려하지 못하기 때문이다. 우리는 해상에서 실제로 작동하는 AI 의료 의사결정 시스템인 'Shalux'를 고도화하기 위해 해양 환경을 반영한 의료·응급 데이터가 반드시 필요하다고 판단했다. 이에 데이터바우처 사업을 통해, 단순한 데이터 확보가 아닌해상 환경에서 바로 활용 가능한 의료·응급 데이터와 문맥 데이터를 체계적으로 구축하기 위해 본 사업에 참여하게 됐다."

VMS홀딩스 김지석 대표(왼쪽)가 19일 열린 데이터바우처 수요기업 우수사례 시상식에서 과기정통부 장관상을 수상했다. 오른쪽은 양재수 한국데이터산업진흥원장

-K-DATA에서 어떤 지원을 받았으며, 어떻게 적용했고, 어떤 효과를 얻었나요

"해양 산업은 데이터가 없는 산업이 아니라,실제 현장에서 바로 활용할 수 있는 형태의 데이터가 거의 존재하지 않는 산업이다. 특히 의료·안전·업무 의사결정 영역은 육상 기준으로 만들어진 데이터가 대부분이고 해상 환경 특유의 제약(통신, 장비, 이송, 규정 등)이 반영되지 않아 AI 적용 시 오히려 오류 가능성이 커지는 문제가 있다. 우리는 해양 특화 의료 AI 시스템 'Shalux'를 개발, 고도화하는 과정에서 기술보다 먼저 "어떤 데이터가 있어야 실제로 작동하는가”라는 근본적인 한계에 직면했다.

이런 문제를 해결하기 위해 K-DATA 데이터바우처 사업에 참여했고, 단순한 데이터 구매가 아닌 ‘해양 특화 데이터 구조 자체를 새로 설계’하는 방향으로 지원을 활용했다. K-DATA 지원을 통해 다음과 같은 핵심 데이터 구축이 가능해졌다. 첫째, 해양 환경 요소(기상, 항해 위치, 통신 상태, 선박 유형 등)를 반영한 해양 환경 데이터 가공 둘째, 의료 통계 및 실제 임상 흐름을 반영한 기본 응급 가이드라인 데이터 생성 셋째, 해상 환경 제약 조건을 반영한 해양 특화 응급 대응 데이터 생성 등이다. 이 과정을 통해 총 약 20만 건 규모의 해양 특화 의료·응급 데이터를 단계적으로 구축했다.

구축 데이터는 단순 학습용 데이터로 활용한 것이 아니라, Shalux AI의 실제 의사결정 구조에 직접 적용됐다. 그 결과, 기존 육상 기준 AI 대비 해상 적용 가능성과 응답 현실성이 크게 개선됐고, 응급 상황 판단 속도와 정확도가 내부 PoC(시험테스트) 기준으로 유의미하게 향상됐다.

특히 해운사 PoC 환경에서 “실제로 쓸 수 있다”는 평가를 받을 수 있었고, AI가 제시하는 판단이 현장 판단과 괴리되지 않는다는 점에서 신뢰를 확보할 수 있었다. 이는 단순한 기술 고도화를 넘어,해양 산업에서 AI 서비스가 실제 도입될 수 있는 기준선(Base Line)을 확보했다는 점에서 의미가 있다.

이번 데이터바우처 사업을 통해 구축한 데이터와 구조는 Shalux 단일 서비스에만 국한되지 않는다. 우리는 이를 시작점으로, 해양 의료 AI뿐 아니라 선박업무 특화 AI, 선원 중심 HR·복지 AI전반에 걸쳐 해양 버티컬 데이터 파이프라인을 지속적으로 확장할 계획이다. 특히 해양산업 특성상 외부 접근이 어려운 현장 데이터를 선제적으로 축적, 데이터 자체가 경쟁력이 되는 구조를 만들어 나가고자 한다. 이를 통해 VMS Holdings는 해상에서도 육상과 동등한 수준의 디지털 서비스가 가능한 생태계를 구축하는 것을 중장기 목표로 삼고 있다."

-데이터바우처 제도 좋은점과 개선점이 있다면요

"데이터바우처 사업은 현장 기업 입장에서 매우 실질적인 도움이 되는 제도라고 생각한다. 다만, 버티컬 산업의 경우 데이터 정의와 기획 단계에 더 많은 협의 시간이 주어진다면 활용도가 더욱 높아질 수 있을 것이라 생각한다. 향후에는 산업 특화 데이터 과제에 대해 다년도 연계형 지원도 검토된다면 더 큰 성과로 이어질 수 있을 것이라 기대한다."

-데이터강국 코리아를 위한 제언을 한다면

"해양이라는 환경과 북극항로와 같은 국가 전략 산업이 본격적으로 활성화할수록, 그리고 기술이 더욱 진보해 현장에 도입될수록 데이터 가치는 지금보다 훨씬 더 중요해질 것이다. 하지만 현재 해양 산업 전반의 데이터는 기관·기업·현장 단위로 지나치게 분산돼 있어, 실제로 활용 가능한 형태로 통합·연결되지 못하고 있는 한계가 존재한다.

우리는 민간 기업 입장에서 이러한 문제를 해결하기 위해 흩어져 있는 데이터를 현장 중심으로 재구성하고, 실제로 쓸 수 있는 형태로 통합하는 역할을 수행하고 있다. 앞으로는 국가 차원에서 보유하고 있는 데이터와 민간이 현장에서 새롭게 수집·가공하는 데이터가 유기적으로 연결되고,이를 민관이 함께 활용·검증·확장해 나갈 수 있는 협력 체계가 구축되기를 기대한다."