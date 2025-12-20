앤오픈 "얼굴인식 품질 데이터 안전하게 가공 API로 제공"

과기정통부와 한국데이터산업진흥원(K-DATA, 원장 양재수)이 '데이터·클라우드 진흥 주간' 행사 일환으로 개최한 '2025년 데이터바우처 수요기업 우수사례 시상식'이 19일 오후 서울 코엑스 컨퍼런스룸 E5에서 열렸다.

'데이터바우처 지원 사업'은 데이터를 활용해 혁신을 이루고 경쟁력을 강화할 수 있게 과기정통부와 K-DATA가 비용을 지원해주는 제도다. 이날 앤오픈(ANDOPEN)을 비롯해 뛰어난 사업 성과를 보인 6개 기업이 상을 받았다. 앤오픈은 영예의 과기정통부 장관상을 수상했다. 아래는 앤오픈 이준구 대표와 인터뷰 일문일답

-앤오픈은 어떤 기업인가요

"2018년 2월 설립한 국내 보안기술 기업이다. 개인정보 보호와 신원 도용(Identity Crime), 데이터 프라이버시 문제 해결을 목표로 프라이버시 중심의 생체인증 솔루션 '스냅패스(SNAPPASS)'를 개발해 공급하고 있다."

-수상 소감은?

"과학기술정보통신부 장관상 수상은 앤오픈에게 매우 뜻깊은 성과다. 이번 수상은 'SNAPPASS'가 지향해 온 '프라이버시를 훼손하지 않으면서도 현장에서 검증 가능한 신뢰'라는 방향성이 시장과 공공의 기준에 의미 있게 평가받았다는 점에서 큰 영광으로 생각한다.

앤오픈은 한국데이터산업진흥원의 데이터 바우처 지원을 통해 'SNAPPASS' 인증 과정에서 생성되는 얼굴인식 품질 데이터를 안전하게 가공해 API로 제공하고, 다양한 설치 환경에서 인증 품질과 성능을 객관적으로 확인할 수 있는 대시보드를 구현했다. 또 'SNAPPIN' 발급 전 단계에서 전송되는 얼굴사진의 품질을 사전 분석해 적합성을 검증할 수 있는 데이터 가공 서비스를 완성, 현장 운영 안정성과 도입 신뢰도를 함께 높였다. 이번 수상은 이러한 노력과 결과가 실질적인 문제 해결로 연결됐다는 증거라고 생각한다.

무엇보다 이번 성과는 정부 지원사업 취지에 맞게, 데이터가 실제 현장 가치로 전환된 사례라는 점에서 의미가 크다. 지원을 통해 함께해 준 한국데이터산업진흥원 관계자 여러분께도 감사드린다. 프로젝트 수행 과정에서 다양한 환경 실증과 피드백에 협조해 주신 고객사 및 파트너 여러분께도 깊이 감사드린다. 끝까지 완성도를 높여 준 앤오픈 임직원들의 헌신에도 진심으로 감사의 말을 전한다.

앤오픈은 이번 수상에 안주하지 않고, 축적한 품질과 환경 데이터를 기반으로 얼굴인식 품질의 표준화를 고도화하고, 품질 기반 운영 자동화와 API 서비스 확장을 통해 더 많은 산업 현장에 적용 가능한 신뢰 인프라로 발전시키겠다. 앞으로도 '사용자 프라이버시를 최우선으로 하면서, 데이터로 검증되는 인증'을 실현해 안전한 디지털 전환과 사회적 신뢰 형성에 기여하겠다."

-어떤 비즈니스를 하고 있으며, 제품이나 서비스의 특장점은?

"앤오픈은 ‘프라이버시 중심의 서버리스(중앙 서버 비의존) 생체 복합인증(MFA) 솔루션 ‘SNAPPASS’를 개발, 공급하는 보안기술 기업이다. 주요 사업은 ▲출입통제 등 물리보안 현장의 본인인증 ▲티켓·멤버십·금융 등에서 발생하는 도용·부정사용·사기 리스크 저감 ▲운영 현장에서 생성되는 인증 품질 데이터를 API로 제공해 성능을 정량적으로 검증·개선하는 데이터 기반 인증 신뢰 인프라 구축 등이다.

'SNAPPASS'는 ‘온디바이스 AI 인증 단말(SNAPCHECK MOAI)’과 사용자가 소지하는 암호화 자격증명(SNAPPIN: 카드·QR·모바일 형태)’을 결합, 다양한 현장에서 빠르고 일관된 인증 경험을 제공한다.

특장점을 보면 첫째, ‘개인정보 중심’이 아닌 ‘사용자 소유 기반’으로 프라이버시를 구조적으로 강화했다. 생체정보를 중앙 서버에 저장하는 방식이 아니라, 사용자가 소지하는 'SNAPPIN' 자격증명에 암호화 저장된 형태로 운영되도록 설계했다. 이를 통해 대규모 유출과 같은 중앙집중형 리스크를 구조적으로 낮추고, 고객이 요구하는 프라이버시 수준을 인증 구조 자체로 담보한다.

둘째, 현장 환경에 강한 ‘온디바이스·네트워크 비의존’ 인증으로 운영 안정성을 높였다. 'SNAPCHECK MOAI' 단말이 매칭 및 라이브니스 등 인증 핵심 프로세스를 단말 내부에서 수행, 네트워크 장애나 외부 시스템 영향에 덜 민감하다. 설치 환경이 다양한 물리보안 현장에서 인증 지연, 운영 중단 리스크를 줄이고, 현장 적용성과 확장성을 확보한다.

셋째, ‘감(感)으로 판단하던 얼굴인식 성능’을 ‘데이터로 증명’하는 품질 데이터 API와 대시보드를 제공한다. 데이터바우처 지원사업을 통해 앤오픈은 ▲SNAPPIN 발급 전 사용자 사진의 품질을 사전 분석·검증하고 ▲인증 과정에서 생성하는 얼굴인식 품질 데이터를 가공해 API로 제공 ▲다양한 설치 환경에서의 인증 품질과 성능 추이를 대시보드로 시각화하는 서비스를 완성했다.

이를 통해 고객사는 설치 환경별 품질과 성능을 객관적으로 확인할 수 있고, 앤오픈은 축적 데이터를 기반으로 지속적인 알고리즘·운영 고도화를 추진한다.

앤오픈 이준구 대표(왼쪽)가 19일 열린 데이터바우처 수요기업 우수사례 시상식에서 과기정통부 장관상을 받고 있다. 오른쪽은 양재수 한국데이터산업진흥원장.

-어떤 니즈가 있어 이 사업에 참여했나요

"이 사업에 참여한 이유는, SNAPPASS가 다양한 설치 환경(조명·동선·카메라 각도 등)에서 운영되면서 발생하는 인증 품질 편차를 현장 데이터로 정량화하고, 고객사가 신뢰할 수 있도록 객관적인 근거와 가시화 체계를 마련할 필요가 있었기 때문이다. 또 SNAPPIN 발급 단계에서 전송되는 사용자 사진의 품질을 사전에 검증해 발급 실패·재촬영·운영 CS를 줄이고, 품질 데이터를 API 형태로 제공함으로써 고객사의 관제·운영 시스템과 쉽게 연동되는 데이터 기반 서비스로 확장하고자 참여했다."

-이 사업으로 받은 지원과 또 비즈니스에 어떻게 활용했는지요

"이번 데이터바우처 지원을 통해 앤오픈은 SNAPPASS 운영 과정에서 생성하는 데이터를 '서비스로 판매 가능한 형태'로 만들기 위해 필요한 데이터 가공과 표준화, API화, 대시보드 구현 전반에 대한 지원을 받았다.

구체적으로 다음과 같은 영역에 지원을 집중 적용했다. 첫째 데이터 설계 및 정의 지원이다. 얼굴사진 사전 품질(발급 전)과 인증 과정 품질(운영 중)에서 어떤 항목을 수집·가공해야 하는지 현장별 비교가 가능하도록 지표 의미와 스키마, 등급 기준을 정립하는 작업이다.

둘째, 데이터 가공(정제·집계·분석) 체계 구축이다. 서로 다른 설치 환경(조명, 실내/실외, 카메라 위치, 사용자 동선 등)에서 발생하는 품질 편차를 분석 가능한 형태로 정제, 운영 관점에서 필요한 기간별,현장별,단말별 추세·분포·이상 징후 형태로 집계했다.

셋째, API 가공 및 활용 서비스 구현이다. 고객사 운영 및 관제 시스템과 연동 가능한 형태로 품질 데이터를 API로 제공하는 체계를 구현했다.

넷째, 대시보드(가시화) 구현이다. '현장 성능을 데이터로 증명'할 수 있게 품질과 성능 지표를 시각화하고, 운영자가 즉시 의사결정에 활용할 수 있는 화면을 구성했다. 요약하면, K-DATA 지원은 앤오픈이 보유한 인증 데이터를 단순 로그가 아니라 ‘데이터 상품(API) + 운영 인사이트(대시보드)’로 전환하는 데 필요한 기반을 마련해 줬다.

향후 앤오픈은 이번에 완성한 '품질 데이터 API·대시보드'를 SNAPPASS의 부가 기능이 아니라, ‘독립적인 데이터 비즈니스이자 핵심 경쟁력(신뢰 인프라)’로 확대할 계획이다. 구체적으로 첫째, ‘품질 데이터 API’를 상품화(외부 제공/연동 비즈니스)할 예정이다. 얼굴인식 기반 서비스와 운영을 하는 기관·기업은 공통적으로 다음 니즈가 있다. 즉, 설치 환경이 달라지면 성능이 달라지는 문제를 관리해야하고, 보안 감사·내부 통제·리스크 관리 관점에서 '품질의 근거'가 필요한데, 앤오픈은 이를 해결하는 방식으로 품질 데이터 API 패키지를 제공한다. SNAPPASS는 단순 인증 제품을 넘어 '운영 데이터까지 제공하는 인증 서비스'로 자리매김할 예정이다.

이외에 대시보드를 ‘운영 표준’으로 확장하는 한편 ‘환경-품질-성공률’ 상관 데이터 기반으로 자동 개선(운영 자동화)하며, 고객사 도입 프로세스 자체를 데이터로 표준화(Pre-check 서비스 확장)하고, ‘신뢰’ 자체를 경쟁력으로 전환하겠다."

-데이터바우처 제도 좋은점이나 개선점이 있다면?

"전반적으로 데이터바우처 제도는 기업이 데이터 기반 서비스를 빠르게 구현·검증할 수 있도록 설계가 잘 돼 있어 매우 만족한다. 한 가지 아쉬운 점을 꼽자면, 현장 적용형 과제의 특성상 실증 과정에서 요구사항이 추가되거나 데이터 정의(지표·스키마)가 고도화되는 경우가 많은데, 이를 반영하기 위한 중간 변경(범위 조정) 절차가 다소 제한적이라는 점이다. 초기 기획 단계에서 모든 변수를 완벽히 예측하기 어렵기 때문에, 일정 범위 내에서 요구사항 변경을 유연하게 반영할 수 있는 ‘경량화된 변경관리 프로세스’가 추가된다면, 실제 현장 문제 해결과 성과 창출 측면에서 제도의 효과가 더욱 커질 것으로 생각한다."

-마지막으로 데이터강국 코리아를 위해 제언할 게 있으면 해달라

"데이터강국 코리아를 위해서는 데이터 활용 확대와 함께 국민이 체감할 수 있는 신뢰와 개인정보 보호가 반드시 함께 가야 한다고 생각한다. 앤오픈은 SNAPPASS를 통해 생체정보를 중앙에 모으지 않고 사용자 중심으로 보호하는 방식으로, 데이터 활용이 곧 개인정보 침해로 이어지지 않도록 설계된 인증 인프라를 만들어가고 있다. 앞으로도 현장에서 검증되는 품질 데이터 기반의 보안 기술을 고도화, 안전한 데이터 생태계와 디지털 전환이 함께 성장하는 환경을 만드는 데 기여하겠다."