애딕티브, 앱스플라이어 퍼포먼스 지수 '글로벌 안드로이드 게이밍 리마케팅' 1위

모바일 리타게팅 전문 기업 애딕티브(Adikteev)는 최근 발표된 '앱스플라이어 퍼포먼스 인덱스 2025'에서 글로벌 시장의 성과를 입증했다고 19일 밝혔다.

회사 측에 따르면 애딕티브는 세계에서 가장 경쟁이 치열한 분야 중 하나인 '글로벌 안드로이드 게이밍' 카테고리에서 파워 랭킹 1위를 차지했다.

앱스플라이어 퍼포먼스 인덱스는 모바일 마케팅 업계에서 미디어 소스의 성과를 평가하는 대표적인 보고서다. 이번 1위 등극은 애딕티브의 리타게팅 솔루션이 모바일 게임 퍼블리셔들에게 사용자 생애 가치(LTV)와 장기적인 리텐션(재방문율)을 극대화하는 데 가장 효과적임을 의미한다는 것이 회사 측의 설명이다.

애딕티브(ADIKTEEV), 앱스플라이어 퍼포먼스 지수 '글로벌 안드로이드 게이밍 리마케팅' 1위 기록.

에밀리앙 아이첸(Emilien Eychenne) 애딕티브 최고 성장 책임자(CGO)는 "글로벌 안드로이드 게이밍 부문에서 1위를 차지한 것은 우리 팀의 기술적 탁월함과 고객의 장기적 가치 창출에 집중한 결과"라며, "이는 클릭 수를 넘어 실질적이고 측정 가능한 성장을 주도하는 프로그래매틱 리타게팅 솔루션 제공이라는 우리의 약속을 증명한다"고 말했다.

관련기사

애딕티브 측은 이러한 지속적인 성공의 배경으로 ▲독자적인 머신러닝 알고리즘 ▲고도화된 크리에이티브 최적화 역량 ▲투명하고 증분적인(Incremental) 성장에 초점을 맞춘 보고 시스템을 꼽았다. 특히 사용자 행동에 대한 심층적인 데이터 분석을 통해 퍼블리셔들이 기존 사용자의 잠재적 수익을 극대화하도록 돕고 있다.

아이첸 CGO는 또한 "경쟁이 극심한 게임 시장에서 측정 가능한 ROI(투자수익률)와 리텐션을 일관되게 제공하는 파트너는 필수불가결하다"면서, "애딕티브의 기술력이 2026년에도 고객사의 사용자 참여를 유지하고 수익을 극대화하는 데 필요한 전략적 우위를 제공할 것"이라고 강조했다.