애딕티브, ‘UA 소사이어티 언플러그드 2025’에서 크리에이티브 최적화 전략 발표

글로벌 모바일 앱 리타게팅 기업 애딕티브는 오는 22일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 개최되는 ‘UA 소사이어티 언플러그드 2025’에서 세션을 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 컨퍼런스에서 애딕티브는 '리타게팅 크리에이티브: Allow Me to Reintroduce Myself'라는 주제로 단독 세션을 진행한다. 필립 케앙 수석 크리에이티브 전략 이사가 퍼포먼스 마케팅에서 종종 과소평가되는 ‘크리에이티브의 역할’을 조명할 예정이다.

특히 스토리텔링, 다이나믹 퍼스널라이제이션, 맞춤형 광고 경험이 어떻게 앱 사용자의 리텐션을 높이고 ROI를 향상시키는지를 중점적으로 다룬다.

‘UA 소사이어티 언플러그드’는 국내외 모바일 성장 전문가들이 모이는 대표적인 행사로, 모바일 앱 퍼블리셔, 게임 개발사들이 참여하여 이용자 획득(UA), 수익화, 리인게이지먼트 전략을 공유하고 토론하는 자리이다.

특히 이번 행사는 실무 중심의 인사이트와 전략적 시각을 모두 제공한다는 점에서 차별화되며, 국내 주요 모바일 게임사 및 앱 스튜디오의 의사결정권자들이 직접 참석해 새로운 파트너십과 마케팅 전략을 모색하는 자리로 주목받고 있다.

애딕티브는 이번 세션을 통해 단순히 반복적인 메시지에 의존하지 않고, 창의적인 리프레시 전략으로 이탈 유저를 다시 ‘파워 유저’로 전환시키는 방법을 소개할 예정으로, 발표에는 실제 크리에이티브 사례, 퍼널 최적화 전략, 이용자 리텐션 향상을 위한 실질적인 프레임워크가 포함된다.

오정호 애딕티브 한국지사장은 이번 컨퍼런스를 앞두고 “특히 크리에이티브, 성과, 혁신이 교차하는 한국 시장에서 지금 효과적인 리인게이지먼트 전략을 공유하게 되어 기대가 크다”라고 밝혔다.