[르포] "과수원으로 이동해 줘"…진화하는 농업 로봇 시대 왔다

[평창=신영빈 기자] 농장 창고 문을 열자 주차된 자율주행 운반로봇 한 대가 눈에 들어왔다. 평범한 운반장비처럼 보이지만 '귀와 입'을 가진 똑똑한 농업 파트너 역할을 톡톡히 하고 있었다.

기자는 평창의 한 사과 농장을 찾아 대동로보틱스가 개발하고 있는 인공지능(AI) 음성인식 제어 로봇을 살펴봤다. 이 제품은 대동로보틱스가 지난달 출시한 자율주행 운반로봇에서 한층 더 고도화된 모델이다. 내년 출시를 앞두고 있다.

대동로보틱스는 지난 2월 국내 최초 농업용 운반로봇 'RT100'을 처음 출시한 이후, 최근 자율주행 모델을 선보인 바 있다. 여기에 AI 기반 음성인식 제어, 방제·제초 등 다양한 작업을 지원하는 다기능 로봇도 개발 중이다.

대동로보틱스 음성인식 운반로봇 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

RT100은 전동 기반으로 매연이 전혀 없는 저진동·저소음으로 작업자의 피로감이 극도로 낮췄다. 시범 운영 결과 1회 충전으로 하루 종일 운반작업이 가능하다. 적재 중량은 최대 300kg로 덤프(최대 40도)와 리프트(최대 52cm 조절) 기능을 기본 제공한다. 유선(와이어) 추종, 무선 리모컨, 자율주행 등 총 3가지 운전 방식을 지원한다.

이번에 새롭게 공개된 AI 음성인식 제어 로봇은 음성인식과 대형언어모델(LLM) 기술을 결합해 사용자의 자연어 속 맥락과 의도를 파악하고 스스로 작업을 수행한다. 이를 통해 작업자는 쉽고 편하게 음성으로 지정 목적지까지 자율주행과 특정 작업자 추종 등 핵심 기능을 지시할 수 있다.

"과수원으로 이동해 줘"

작업 준비를 마치고 로봇 앞에 서서 첫 명령을 내려봤다. 스마트폰 앱을 통해 음성을 인식시키면 서버를 거쳐 로봇에 지시가 전달된다.

기자가 "과수원으로 이동해줘"라고 말하자, 로봇이 바로 움직이지 않고 "과수원으로 이동할까요?"라며 되묻는다. "어, 그래" 라고 대답하니 로봇이 경로를 잡아 출발한다. 주행과 같은 명령에는 오작동을 방지하기 위해 되묻는 절차를 더했다.

여준구 대동로보틱스 대표 (사진=대동)

고민은 짧았다. 로봇이 움직이기 시작하자 금세 창고 앞 경사로를 주파했다. 창고 앞 좁은 길을 빠져나와 마을 도로를 건너, 사과나무가 줄지어 선 과수원까지 스스로 주행한다. 사람이나 장애물이 나타나면 잠시 멈춰 안전을 확보한다. 운전대 없이도 마치 숙련된 운전자가 조심스럽게 길을 잡는 모습이다.

마치 집안에서 보는 로봇청소기의 주행 방식과도 유사해 보였다. 한번 경로를 학습해두면 특정 장소를 기억하고 쉽게 찾아간다.

"이 로봇은 라이다와 3D 카메라가 탑재돼 있습니다. 직진뿐 아니라 예기치 못한 장애물, 작업자 및 작물 위치 변화까지 감지할 수 있어 안전성을 높였습니다."

로봇을 함께 지켜보던 여준구 대동로보틱스 대표는 로봇 주행 안정성에 대해 이같이 소개했다.

"비료 작업하기에 날씨가 어때?"

과수원 입구에 도착한 로봇 앞에서 또 다른 질문을 던져봤다. "오늘 날씨는 어때?" 잠시 후 로봇이 부드러운 음성으로 "오늘은 흐리지만 비료 작업에는 문제가 없다"고 답했다.

정보는 로봇이 농장 내 인터넷망과 기상 데이터를 실시간 연동해 제공한다. 농부가 작업 도중 스마트폰을 꺼내 날씨 앱을 확인하는 수고를 덜어준다.

농업은 날씨와 환경 변화에 민감한 작업이 많다. 음성으로 바로 정보를 얻으면 작업 효율을 높일 수 있다. 기상 데이터와 작물 생육 정보를 결합해 그날에 맞는 작업을 추천하는 등 부가 기능도 제공할 수 있게 될 전망이다.

대동로보틱스 음성인식 운반로봇 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

이번에는 조금 더 구체적인 작업 조언을 부탁해봤다. "비료 작업 팁 알려줘"라고 묻자, 로봇은 잠시 생각하는 듯 조용하다가 이내 답한다. "사과나무의 경우 여름철에는 질소 비료를 과다 사용하지 않는 것이 좋습니다. 비료는 나무 둘레 30cm 간격으로 균일하게 뿌리세요. 살포 후에는 충분히 물을 주세요."

현장 전문가 한 명이 곁에 있는 느낌이었다. 작물별 재배 매뉴얼, 시기별 관리 요령 등을 불러와 들려준다. LLM 기반으로 로봇과 자연스러운 일상 대화도 가능하다.

이 밖에도 비전언어동작(VLA) 기능은 로봇이 카메라로 주변 환경을 인식하고 음성 명령의 의미를 함께 이해한다. "트럭 옆에 대기해줘"와 같은 지시에도 반응한다.

"미래 농업 이미 시작됐다"

직접 체험해본 AI 음성인식 로봇은 단순한 운반 장비 이상의 존재였다. 작업자 손과 발을 대신할 뿐만 아니라, 귀와 입을 통해 농작업에 필요한 판단과 정보를 실시간 제공한다.

특히 반복적인 운반 업무가 자동화되면서 작업자의 체력 소모가 줄어들고 의사결정 속도도 빨라진다. 날씨·작업 팁 제공은 농사 경험이 부족한 초보 농업인에게도 든든한 지원군이 된다.

대동로보틱스 음성인식 운반로봇 (사진=대동)

농촌 고령화와 인력 부족이 심화되는 상황에서, 이런 기술은 단순 편의성을 넘어 농업 지속 가능성을 높이는 핵심 도구로 보인다.

여준구 대표는 "AI 로봇은 단순히 사람의 일을 대신하는 것을 넘어서, 농업인 작업 효율과 안전을 높이고 농업을 매력적인 산업으로 만드는 역할을 하게 될 것"이라고 강조했다.

회사 측은 음성인식 로봇이 복잡한 조작 없이 음성으로 제어가 가능해, 첨단 기기 사용을 어려워하는 고령화 된 농촌 현장에서 최적화된 농업 솔루션으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.

이 기능으로 여러 대 로봇이 협력해 작물 운반이나 장비 이송 등의 작업을 효율적으로 분담할 수 있게 될 전망이다. 그룹 AI 회사 대동애그테크, 대동에이아이랩과 기술 협력으로 데이터 AI 분석 작업, 로봇 원격 운영 등 로봇 운영 고도화를 추진한다.

여 대표는 "운반 로봇 고도화뿐만 아니라 방제, 제초, 수확 등 농업 분야에 필요한 AI 기반의 로봇 제품 라인업을 지속 확대해 나갈 것"이라며 "이를 통해 대동그룹이 농업 분야의 글로벌 AI 로봇 기업으로 도약하는 데 일조하겠다"고 말했다.