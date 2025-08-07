골프장 디봇 로봇이 보수한다…대동-HL 맞손

대동그룹 AI 로봇 전문기업 대동로보틱스는 HL디앤아이한라, HL만도와 함께 골프장 내 디봇(Divot) 자국을 보수하는 AI 기반 로봇을 공동 개발하기로 하고 기술 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 7일 밝혔다.

디봇은 골프장에서 클럽을 휘두를 때 잔디가 뜯어지며 발생하는 필연적인 손상 부위를 뜻한다. 정기적인 수작업 보수가 필요하지만 인력과 비용 부담이 컸다.

이들 기업은 디봇 문제를 자동화 기술로 해결하고 유지보수 효율성을 높이는 로봇 개발에 나선다. 각 기업이 보유한 경쟁력과 기술력, 현장 경험을 모아 차별화된 AI 로봇을 개발할 방침이다.

(왼쪽부터) 여준구 대동로보틱스 대표, 홍석화 HL디앤아이한라 수석사장, 배홍용 HL만도 부사장이 기념촬영을 하고 있다. (사진=대동)

대동로보틱스는 농업용 운반로봇 플랫폼을 기반으로 디봇 보수에 특화된 로봇의 외관 설계 및 하드웨어 개발을 담당한다.

HL만도는 자율주행과 AI 인식 기술을 바탕으로 로봇이 골프장 내 디봇을 스스로 식별하고 보수 작업을 수행할 수 있도록 하는 소프트웨어와 알고리즘을 개발할 예정이다.

HL디앤아이한라는 드론 맵핑을 통해 디봇 위치를 파악하고, 이를 로봇이 실시간으로 인식해 자동 보수할 수 있도록 연결하는 웹 기반 AI 플랫폼의 설계 및 운영을 맡는다.

해당 로봇은 CES 2026에 출품된다. 이후 27년 하반기 상용화를 목표로 내년 하반기까지 관련 기술과 시제품 개발을 완료하고 국내 주요 골프장을 대상으로 실증 사업에 돌입할 예정이다.

대동로보틱스는 이번 MOU가 기존 농업 중심의 로봇 사업을 넘어 비농업 분야로의 제품 포트폴리오 확대를 본격화하는 계기가 될 것으로 보고 있다.

자율주행 운반로봇 고도화를 지속하며 농업 현장에서 활용 가능한 솔루션을 개발해온 대동로보틱스는 레저, 스포츠, 공공 인프라 등 보다 넓은 실외 서비스 로봇 시장으로의 진출 기반을 마련할 전망이다.

특히 이번 협력은 대동로보틱스의 모회사인 대동모빌리티와 HL디앤아이한라가 골프장 관련 사업을 활발히 전개하고 있다는 점에서도 주목된다.

대동모빌리티는 골프장 운영에 필수적인 골프카트를 공급하며 관련 인프라와 노하우를 축적해 왔고, HL디앤아이한라 역시 골프장 유지관리 사업을 신사업으로 추진하며 현장에 대한 이해도를 높여가고 있다.

골프장 대상 영업 네트워크를 이미 보유하고 있는 만큼 디봇 보수 로봇 상용화 시 시장 진입 또한 원활할 것으로 점쳐진다.

여준구 대동로보틱스 대표는 "이번 협력은 대동로보틱스가 보유한 자율주행, AI, 로보틱스 기술력을 농업을 넘어 실외 작업 전반으로 확장하는 중요한 전환점"이라며 "디봇 보수 AI로봇 개발을 시작으로 다양한 야외 작업에 특화된 지능형 로봇을 지속적으로 개발하고 시장을 넓혀 나갈 것"이라고 밝혔다.

HL디앤아이한라 관계자는 "3사 기술력과 노하우를 바탕으로 골프장 유지관리의 새로운 패러다임을 제시할 것"이라고 밝혔다.