국토교통과학기술진흥원, AI 전담부서 신설…기관 AI 전환 본격화

국토교통 R&D 관리·기관 경영 전반 AI 활용 총괄 전담 조직 신설

국토교통과학기술진흥원(원장 김정희)은 급변하는 디지털·인공지능(AI) 환경에 대응하기 위해 최근 ‘AI 디지털실’을 신설하고, 동시에 행정안전부 주관 ‘AI 챔피언’ 인증 인재를 배출했다고 19일 밝혔다.

AI 전담부서 신설은 정부가 AI를 국가 핵심 전략으로 설정하고 공공기관의 AI 활용 확대를 적극 요구하는 정책 기조에 발맞춘 조치다.

김정희 국토교통과학기술진흥원장.

AI 디지털실은 기관 내 AI 확산을 위한 전략 수립, AI 활용을 위한 인프라 구축·관리, 관련 법·제도적 기반 마련 등 AI 도입 및 활용 전반을 총괄하는 역할을 한다.

또 행정안전부가 추진하는 공공부문 AI 전문인력 인증제인 ‘AI 챔피언’ 제도에 적극 참여한 결과, AI 챔피언 그린(실무기획형) 3명, AI 챔피언 블루(기술실행형) 1명 등 총 4명의 AI 전문인재 배출했다.

김정희 국토교통진흥원장은 “AI 전담부서 신설과 전문인재 확보를 통해 조직·인력·제도를 아우르는 기관 차원의 AI 전환 기반을 마련했다”며 “앞으로 국토교통 R&D 기획·평가·관리 전반에 AI 활용을 단계적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

