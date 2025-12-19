아워홈, 고객사 초청 포럼서 2026 식문화 트렌드 제시

아워홈은 지난 18일 서울 마곡 본사에서 주요 F&B 고객사 40여 곳을 초청해 ‘2026 트렌드 인사이트 데이’를 열고 향후 식문화 트렌드와 사내식당 운영 방향을 공유했다고 19일 밝혔다.

트렌드 인사이트 데이는 식재 거래 고객을 대상으로 국내외 식음 시장 흐름을 공유하고, 맞춤형 컨설팅과 메뉴 솔루션을 소개하는 행사로, 고객사와의 동반 성장을 목표로 지난해 처음 시작됐다.

이번 행사는 트렌드 강연과 전시 프로그램으로 구성됐다. 강연 세션에서는 ‘트렌드코리아 2026’ 공동저자인 이수진 박사가 연사로 나서 AI 대전환 시대를 중심으로 한 소비 트렌드 변화와 향후 전망을 설명했다.

(사진=아워홈)

이어 열린 ‘DINING EXPERIENCE 2025’ 전시에서는 사내식당을 단순한 식사 공간이 아닌 브랜드 경험과 문화, 지속가능성, 운영 효율이 결합된 복합 공간으로 재해석한 아워홈의 식문화 모델이 소개됐다. 전시는 실제 사내식당 운영 사례를 중심으로 구성됐다.

전시는 ‘OHFOD 솔루션 존’과 ‘Dining Experience 존’으로 나뉘어 진행됐다. OHFOD 솔루션 존에서는 고객사 맞춤형 컨설팅 프로그램을 기반으로 한 급식 운영 효율화 방안과 적용 메뉴가 소개됐으며, 참석자들은 컨설팅을 통해 개발된 식재 상품과 메뉴를 직접 시식했다.

관련기사

Dining Experience 존에서는 스타 셰프와 인플루언서가 참여하는 사내식당 이벤트 ‘오스토랑’, DJ 라이브 공연을 접목한 ‘바이트더비트’ 등 식사에 문화적 경험을 더한 사례가 전시됐다. 이와 함께 직장인 수요를 반영한 테이크아웃 서비스 등 다양한 운영 모델도 공개됐다.

아워홈 관계자는 “사내식당이 식사를 넘어 하나의 경험 공간으로 진화하고 있다는 점을 고객사와 공유하는 자리였다”며 “앞으로도 고객사와 함께 새로운 식문화 트렌드를 만들어 가는 파트너 역할을 이어가겠다”고 말했다.