"AI 주권 강화에 필수"…NC AI, '도메인옵스' 프레임워크 공개

NC AI가 기초 모델 연구 성과를 국제 학술 무대서 선보이며 대한민국 인공지능(AI) 주권 경쟁력 강화에 나섰다.

18일 정보시스템 분야 국제 학술 워크숍 '위츠(WITS) 2025'에 따르면 NC AI는 산업 특화형 AI 운영 플랫폼 연구 성과를 이날 발표했다.

이를 통해 NC AI는 '도메인옵스' 기반 산업별 AI 전환 전략을 제시했다. 도메인옵스는 데이터 스페이스의 주권 보호 원칙과 상용 AI 플랫폼의 지속 가능한 수익화 모델을 결합한 모듈형 비즈니스 프레임워크다. 제조, 공공 등 다양한 산업 분야의 요구에 맞춰 거버넌스, 정산, 인센티브 구조를 유연하게 적용할 수 있도록 설계됐다.

NC AI는 산업 특화형 AI 운영 플랫폼 연구 성과를 'WITS 2025'에서 발표했다. (사진=NC AI)

NC AI는 산업 특화형 AI 운영 플랫폼 연구 성과를 발표했다.이 프레임워크는 국가나 조직이 AI 데이터와 기술을 자율적으로 통제해 외부 종속성을 최소화하는 '소버린 AI' 전략과도 연결된다. 데이터 주권과 규제 준수는 물론 AI의 안전성과 책임성을 확보할 수 있어 국가적 기술 자립을 뒷받침하는 핵심 기술로 평가받는다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 추진하는 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트의 주요 축으로 수행됐으며, NC AI는 산업 특화 멀티모달 AI 모델 개발을 통해 국가적 과제를 수행하고 있다. NC AI를 중심으로 한 '그랜드 컨소시엄'을 통해 기업들이 산업 현장의 노하우와 데이터를 공유하며 개발 환경에 최적화된 모델을 구축하는 구조다.

관련기사

NC AI는 제조, 유통, 문화 콘텐츠 분야를 시작으로 시스템 통합(SI) 기업과 후속 협업을 추진하며 전 산업 분야로 AI 전환 확산을 가속화할 방침이다. 도메인별 요구사항과 실시간 데이터를 지속적으로 반영하는 선순환 구조를 통해 플랫폼 완성도를 높이고 향후 국제적 레퍼런스 모델로 발전시키는 것이 목표다.

이연수 NC AI 대표는 "이번 발표는 학술 성과를 넘어 대한민국이 주권 AI 시대를 여는 전략적 로드맵을 국제 무대에 제시하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "도메인옵스는 국내 최고 기업들이 글로벌 톱이 될 수 있는 제조, 유통, 국방 등 다양한 산업군들이 AI 혁신을 이루는 기반이 될 것"이라고 밝혔다.