다이브인그룹, 프랑스 파리 로컬 브랜드와 파트너십 체결

아트코리아랩 입주기업 다이브인그룹(DIVE IN GROUP)은 프랑스 파리의 로컬 라이프스타일 브랜드 ‘프린지(Fringe)’와 공식 파트너십을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협업은 다이브인그룹이 한국·모로코·베트남을 넘어 유럽 시장으로 확장하는 첫 본격 행보다. 문화예술과 관광 산업 중심지인 프랑스 파리에 K-아트와 콘텐츠를 소개하고 현지 파트너와의 접점을 만들어가는 신호탄으로 평가된다.

프린지(Fringe)는 프랑스 파리 마레지구를 기반으로 2015년에 설립된 로컬 라이프스타일 브랜드로, 커피와 사진을 결합한 콘텐츠를 선보여왔다. 지난 10년간 약 40여 명의 사진작가와 협업하며 다양한 전시를 진행해왔고, 지난해에는 글로벌 브랜드 아디다스의 팝업 전시를 시작으로 브랜드와 협력한 이벤트도 꾸준히 이어가고 있다. 또 올해 초에는 1900년대 초중반 파리의 풍경과 인물을 아카이브한 빈티지 사진 전문숍을 새롭게 오픈, 사진을 중심으로 한 콘텐츠 확장을 본격화하고 있다.

'예술–기술' 융합 특화 플랫폼 아트코리아랩의 입주기업인 다이브인그룹은 지난 4년간 프린지와의 협업을 통해 해외 사진 작가 콘텐츠를 국내 시장에 꾸준히 소개하며 독자적인 네트워크를 확장해왔다.

이번 파트너십은 그동안의 협력을 공식적인 장기 파트너십으로 확장한 것으로, 향후 양사가 콘텐츠 교류는 물론 프린지의 현지 네트워크를 기반으로 한 다이브인 아트스테이 확장을 모색할 수 있는 토대를 마련했다. 이는 다이브인그룹이 추진 중인 ‘글로벌 아트스테이 플랫폼’ 전략의 프랑스 진출을 위한 주요 파트너십으로 기능할 전망이다.

다이브인그룹은 현재까지 한국, 모로코 카사블랑카, 베트남 하노이를 거점으로 총 10곳의 로컬 호텔과 파트너십을 맺고, 누적 140여 개의 몰입형 아트룸을 개발해 호텔과 공동 운영하고 있다. 다이브인그룹은 이번 파트너십을 기반으로 글로벌 주요 도시의 로컬 브랜드와 연계, 지역 문화·예술·라이프스타일을 경험 중심으로 확장하는 다이브인그룹의 아트스테이 모델을 지속적으로 선보일 계획이다.

다이브인그룹 정창윤 대표는 “프린지는 지난 10년간 파리 로컬 문화의 감성과 미학을 깊이 있게 축적해온 브랜드”라며 “이번 협업은 한국과 프랑스의 로컬 문화를 새로운 방식으로 연결하고, 글로벌 도시에서의 아트스테이를 확장하는 출발점이 될 것”이라고 밝혔다. 이어 “양사가 보유한 네트워크를 결합해 유럽 시장에서 새로운 체류형 예술 경험을 제시할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.