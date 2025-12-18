데이터스트림즈, '24회 대한민국 AI·SW기업 경쟁력 대상' IT서비스 최우수상

지능형 데이터 플랫폼 전문기업 데이터스트림즈(대표 이영상)가 17일 열린 '2025 KOSA 송년의 밤’의 부대행사로 진행한 '제24회 대한민국 AI·SW기업 경쟁력 대상 시상식'에서 IT서비스 부문 최우수상(KOSA 협회장상)을 수상했다.

올해로 24회를 맞은 '대한민국 AI·SW기업 경쟁력 대상'은 과학기술정보통신부가 후원하고 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)가 주최하는 국내 대표적인 AI·SW 기업 평가 프로그램이다. 수상 기업은 기술력, 인적자원, 시장가치, 국제화, 재무 역량, 벤치마크 성과, 기업 발전 전략 등 다양한 평가 항목을 기반으로 선정된다.

데이터스트림즈 이종헌 전무(왼쪽 다섯 번째)가 최우수상 수상 기념 촬영을 하고 있다

데이터스트림즈는 공공·민간 전 분야에 걸쳐 데이터 기반 혁신을 지원해 온 기술력을 인정받아 올해 IT서비스 분야 최우수 기업으로 선정됐다. 특히 데이터 통합·관리 플랫폼, 공공기관 특화 AI 서비스, 안정적인 IT 운영 역량 등에서 높은 평가를 받았다.

이번 시상식에는 데이터스트림즈 AI전략사업본부 본부장 이종헌 전무가 참석해 수상의 영예를 안았다. 이 전무는 “데이터 기반 혁신을 추진해 온 데이터스트림즈의 AI 기술력과 서비스 품질을 인정받아 기쁘다”며 “앞으로도 공공과 산업 전반에서 AI 기반 데이터 활용 효율성을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다. 데이터스트림즈 이영상 대표는 “이번 수상은 우리의 데이터·AI 기반 혁신 역량을 공식 인정받은 결과”라며 "국내외 고객에게 신뢰받는 IT서비스 기업으로 계속 성장해 나가겠다”고 밝혔다.