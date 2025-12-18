‘우주영역인식’ 스페이스맵, 방산혁신기업 100 선정

우주영역인식 및 우주교통관제(Space Domain Awareness & Space Traffic Management, SDA/STM) 전문기업 스페이스맵(SpaceMap, 대표 김덕수)은 방위사업청과 국방기술진흥연구소가 주관하는 ‘방산혁신기업 100’의 우주 분야 기업으로 최종 선정됐다고 18일 밝혔다.

‘방산혁신기업 100’은 4차 산업혁명과 미래 전장 환경 변화에 대비해 우주, 반도체, 인공지능(AI), 로봇, 드론 등 국방 첨단전략산업 분야의 유망 중소기업을 발굴·집중 육성하는 제도다. 선정 기업은 5년간 50억원 규모의 연구개발(R&D) 지원을 비롯해 기술·사업화 컨설팅, 수출 연계 등 종합적인 지원을 받아 글로벌 방산 강소기업으로의 성장을 도모한다.

김덕수 스페이스맵 대표가 방산혁신기업 선정서를 받고 있다.

스페이스맵은 민·군을 아우르는 모든 우주자산 운용 과정에서 안전성(Safety), 정보 분석(Intelligence), 운용 최적화(Optimization)와 관련한 핵심 의사결정을 지원하는 실시간 정보 서비스를 제공하고 있다. 이러한 기술력은 스페이스맵이 2024년 8월부터 아시아 기업 최초로 미국 우주군(U.S. Space Force) 산하 SDA TAP Lab 활동에 참여해 왔으며, 현재 해당 프로젝트의 핵심 역할을 수행하고 있다는 점에서 입증됐다고 회사는 밝혔다.

김덕수 스페이스맵 대표는 “우리가 보유한 인공위성 운용을 위한 의사결정 기술이 대한민국 안보와 국방 분야에서 핵심적인 역할을 수행할 것”이라며 “향후 글로벌 방산 및 우주 시장으로의 적극적인 진출을 통해 세계적인 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.