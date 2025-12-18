[프로필] 만프레드 하러 현대차그룹 R&D본부장 사장

현대차그룹은 18일 정기 임원인사를 실시하고 만프레드 하러 R&D본부 차량개발담당 부사장을 R&D본부장 사장으로 승진시켰다.
다음은 만프레드 하러 사장의 주요 약력이다.
1972년생 (53세)
University of Bath 기계공학 박사
Munich University of Applied Sciences
기계공학 석사
주요 경력
- 현대자동차) 차량개발담당 (부사장)
- 애플) Head of Full Vehicle Integration
- 포르쉐) Product Line Cayenne (Vice President)
관련기사
- 현대차그룹, 연말 이웃사랑 성금 350억원 전달2025.12.09
- 현대차그룹, 수소전시 'WHE 2025' 성료…180여명 넥쏘 체험2025.12.08
- 현대차그룹, AI 기술로 '차세대 소재' 확보 나선다2025.11.07
- 현대차그룹, 미래기술공모과제 접수…선정 과제 최대 6천만원 지원2025.11.03
- 포르쉐) 샤시 및 ADAS 개발 담당 (Vice President)
兼(겸) Cariad) Domain Vehicle Motion and Energy (Senior Vice President)