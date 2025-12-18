[프로필] 만프레드 하러 현대차그룹 R&D본부장 사장

현대차그룹은 18일 정기 임원인사를 실시하고 만프레드 하러 R&D본부 차량개발담당 부사장을 R&D본부장 사장으로 승진시켰다.

다음은 만프레드 하러 사장의 주요 약력이다.

만프레드 하러 사장

1972년생 (53세)

University of Bath 기계공학 박사

Munich University of Applied Sciences

기계공학 석사

주요 경력

- 현대자동차) 차량개발담당 (부사장)

- 애플) Head of Full Vehicle Integration

- 포르쉐) Product Line Cayenne (Vice President)

- 포르쉐) 샤시 및 ADAS 개발 담당 (Vice President)

兼(겸) Cariad) Domain Vehicle Motion and Energy (Senior Vice President)

