밈코인 열풍, 1년 만에 ‘조용한 항복’ 국면...시가총액 1/3으로 축소

지난해 말 디지털자산(가상자산) 시장을 달궜던 밈코인 열풍이 1년 만에 급격히 식으며 사실상 ‘조용한 항복(capitul­ation)’ 국면에 접어들었다는 분석이 나왔다. 시장 전반의 변동성 확대와 함께 투기적 수요가 빠르게 이탈하면서, 밈코인 시장의 구조적 한계가 드러나고 있다는 평가다.

미국 디지털자산 매체 코인데스크는 코인게코가 발간한 ‘2025 밈코인 시장 리포트’를 인용해, 지난해 말 약 1천500억 달러(약 221조7천억원)에 달했던 밈코인 전체 시가총액이 올해 11월 기준 470억 달러(약 69조5천억원) 수준으로 축소됐다고 17일 보도했다. 1년 사이 시장 규모가 3분의 1 이하로 줄어든 셈이다.

거래 활동 위축도 뚜렷하다. 밈코인 일일 거래대금은 지난해 한때 870억 달러(약 128조6천억원)까지 치솟았지만, 최근에는 50억 달러(약 7조4천억원)를 밑도는 수준으로 감소했다. 검색량과 페이지뷰 등 관심 지표 역시 정점을 찍은 뒤 지속적으로 하락하며 개인 투자자 참여가 눈에 띄게 줄어든 것으로 나타났다.

대표적인 밈코인인 도지코인은 여전히 지위를 유지하고 있다

현재 밈코인 시장은 소수 종목 중심으로 재편되고 있다. 도지코인은 시가총액 약 200억 달러(약 29조6천억원)로 여전히 최대 밈코인 지위를 유지하고 있지만, 상위 5개 종목이 전체 시장의 절반 이상을 차지하는 등 쏠림 현상이 강화되고 있다. 시바이누, 페페 등 주요 종목을 제외하면 다수의 밈코인은 유동성과 가격 회복에 어려움을 겪고 있다.

코인데스크는 이번 조정을 단순한 가격 하락이 아닌 과열 국면 이후 나타나는 전형적인 ‘투기 자산 정리 과정’으로 해석했다.

특히 지난해 미국 대선을 전후해 등장한 정치 테마 밈코인과 AI 관련 밈코인들이 단기간 주목을 받았지만, 실질적인 수요를 확보하지 못한 채 급격한 가격 조정을 겪었다는 점을 지적했다.

토큰 발행 장벽이 낮아진 것도 시장 불안정성을 키운 요인으로 꼽힌다. 솔라나 기반 토큰 발행 플랫폼을 중심으로 밈코인 출시가 급증했지만, 대부분 단기 유동성에 의존한 구조로 설계되면서 가격 유지에 실패했다는 분석이다.

실제로 독립적으로 발행된 밈코인이 전체 시장의 80% 이상을 차지하는 것으로 집계됐다.

코인데스크는 “밈코인은 유동성 확대 국면에서는 빠르게 성장하지만, 시장 환경이 바뀔 경우 가장 먼저 조정을 받는 자산군”이라며 “이번 하락은 밈코인 생태계가 장기적으로 지속 가능할 수 있는지에 대한 시험대가 되고 있다”고 전했다.