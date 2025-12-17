[인사] 산업통상부

◇과장급 전보 ▲무역안보심사과장 정성화

인사 산업통상부

