[인사] 산업통상부
인사
입력 :2025/12/17 18:20
주문정 기자
◇과장급 전보 ▲무역안보심사과장 정성화
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
산업통상부
