트렌드마이크로 "내년 해킹도 AI化...패러다임 바뀌는 원년"

사이버보안 전문 기업 트렌드마이크로(한국 지사장 김진광)가 인공지능(AI)발(發) 위협이 '자동화'의 영역을 넘어 '자율적 위협'으로 고도화되고 있다고 전망했다. 이에 내년은 사이버 위협의 패러다임이 근본적으로 바뀌는 '인공지능화(AI-fication)'의 원년이 될 것으로 전망했다.

트렌드마이크로는 17일 오전 한국트렌드마이크로 지사에서 내년 보안 전망과 관련한 기자간담회 및 브리핑을 진행했다.

이날 최영삼 트렌드마이크로 기술총괄 상무는 "스스로 의사결정을 내리고 복잡한 작업을 AI 에이전트가 기업 시스템 깊숙이 통합되면서 AI 위협이 고도화되고 있다"며 "자동화된 공격 캠페인, RaaS(서비스형 랜섬웨어) 수준에서 나아가 AI 사이버 위협이 자율화되며 AI 에이전트가 해킹될 경우 공격자에게 내부 시스템의 운영 권한을 통째로 넘겨주는 결과를 초래할 수 있다"고 우려했다.

최영삼 트렌드마이크로 기술총괄 상무가 발표하고 있다.

내부자가 기밀·민감 정보를 외부로 빼돌리는 내부자 위협이 AI 에이전트가 기업의 '내부자'로 편입되면서 인간과 기계 간 경계가 모호해졌고, 외부 공격에 AI 에이전트가 노출될 경우 AI 내부자 위협으로 번질 수 있다는 경고인 셈이다.

이에 최 상무는 AI의 보호기능을 내재화하고, 위협에 대비해 복원력과 가시성을 지속적으로 검증하는 것이 필요하다고 당부했다. 아울러 보안을 사후 통제 요소가 아닌 혁신 촉진 요소로 인식하는 것이 중요하다고 역설했다.

또한 최 상무는 "클라우드 환경이 널리 보급됨에 따라 2~3년 내로 클라우드 환경에서 대규모 침투가 이뤄질 수도 있다"며 "관리되지 않는 IT 자산이 사고의 통로가 되고 시발점이 된다. 클라우드 서비스를 도입했을 경우 철저한 모니터링 및 정기적인 감사, 보안 솔루션의 최신 패치 적용 등이 필요하다"고 강조했다.

AI가 공격자들의 '무기'이자 '공격 표면'으로 부상하고 있는 만큼 랜섬웨어 등 기존의 공격 방식 역시 내년에도 계속되며 더욱 정교해질 거라는 예측도 나왔다. 최 상무는 "랜섬웨어가 암호화에 그치는 것이 아니라 신뢰, 평판 추락을 겨냥한 공격이 이뤄질 수 있다. AI로 랜섬웨어가 자동화되면서 공격의 양 역시 늘어날 전망"이라고 밝혔다.

개발자가 AI를 사용해 코딩하면서 이에 따른 위협도 부상할 전망이다. AI가 검증되지 않은 코드를 양산하는 부작용이 발생할 수 있다는 것이다. 최 상무는 "개발자가 AI 도구와 대화하듯 직관적으로 코딩하는 '바이브 코딩'은 시큐어 코딩이 아니기 때문에 약 45%의 확률로 보안에 취약한 코드가 생성될 수 있다"고 경고했다.

기자간담회 개회사를 하고 있는 김진광 트렌드마이크로 한국지사장.

이날 김진광 트렌드마이크로 한국지사장은 "AI를 이용한 공격 대응은 AI로 이뤄져야 한다. 실시간으로 공격이 들어오면 이미 늦었다"라며 "공격이 들어오기 전에 AI의 기능을 이용해 예방적인 조치를 하지 않으면 사이버 보안에 안전지대는 없다"고 역설했다.