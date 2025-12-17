배경훈 부총리 "쿠팡 영업정지, 공정위와 논의 중"

배 부총리, 적극 논의 시사…공정위 현장 조사도 예고

유통입력 :2025/12/17 17:31

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

대규모 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡을 두고 과학기술정보통신부와 공정거래위원회가 영업정지를 논의하고 있는 것으로 나타났다. 

배경훈 부총리는 17일 국회 과학기술정보방송통신위원회 청문회에서 쿠팡 영업 정지 논의 상황을 묻는 박정훈 국민의힘 의원 질의에 "주무 기관인 공정거래위원회에 전달했다"고 말했다. 

이어 "일단 민관 합동 조사를 빨리 마무리 짓고 발표하는 것이 먼저 해결해야 할 일"이라며 "공정위도 조사 결과를 갖고 판단할 것"이라고 덧붙였다. 

배경훈 부총리가 17일 과학기술정보방송통신위원회 청문회에서 의원들의 질문에 답변하고 있다. (사진=지디넷코리아)

의원은 "국민 불안이 높아지는 상황에서 영업 정지를 적극적으로 논의할 생각이 없냐"고 추가 질의했다. 배 부총리는 "적극적으로 논의하겠다"며 "공정위와 현장 조사를 나갈 것"이라고 답했다.

관련기사

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
쿠팡 공정거래위원회 영업정지 전자상거래 개인정보 유출 과학기술정보방송통신위원회 청문회 과학기술정보통신부 이커머스

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

LPDDR 공급난…삼성·SK, 中업체 '장기계약' 요청받아

이마트24, 점포 줄고 적자 커져 이중고...'반전 카드' 통할까

"딸기 폭탄 맞아?"…파리바게뜨 ‘베리밤’ 케이크 논란 왜

비트코인 4년 주기론 깨졌나...가상자산업계 '갑론을박'

ZDNet Power Center