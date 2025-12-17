도우정보, 키오시아 보급형 SSD '엑세리아 베이직' 출시

도우정보가 17일 키오시아 보급형 NVMe SSD '엑세리아 베이직'을 국내 시장에 출시했다.

엑세리아 베이직은 PCI 익스프레스 4.0 인터페이스와 키오시아 3D QLC(4비트) 낸드 플래시 '빅스 8세대'를 적용했다. 디램은 없으며 PC 메모리 일부를 캐시로 활용하는 호스트 메모리 버퍼(HMB) 방식으로 작동한다.

엑세리아 베이직 NVMe M.2 SSD. (사진=키오시아)

컨트롤러와 낸드 플래시를 단면에 배치한 M.2 2280 폼팩터로 데스크톱 PC와 노트북에 장착 가능하며 최대 속도는 2TB 제품 기준 읽기 7.3GB/s, 쓰기 6.8GB/s다.

총 쓰기 용량(TBW)은 1TB 300TB, 2TB 600TB이며 무상보증기간은 5년이다. 가격은 1TB 제품 기준 18만원.

도우정보 관계자는 "내년 1월 20일 일반 소비자용 SSD '엑세리아 프로 G2', '엑세리아 G3' 등 고성능 제품을 순차 출시 예정"이라고 밝혔다.