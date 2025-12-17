차봇 모빌리티-EQBR, ‘그레나디어 홀리데이 에디션’ 공개

차봇 모빌리티와 블록체인 솔루션 전문 기업 EQBR이 연말을 맞아 '그레나디어 홀리데이 에디션' 스페셜 패키지를 통해 특별한 크리스마스 선물을 선사한다.

차봇 모빌리티는 그레나디어 홀리데이 에디션 스페셜 패키지 행사를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 차봇 모빌리티가 EQBR과 협력해 웹 3.0 기반 스테이블코인 결제 옵션을 적용한 사례다. 구매 고객에게 그레나디어와 함께하는 실질적인 이동과 여행 경험을 제공하는 데 중점을 둔다. 차봇 모빌리티는 이를 통해 디지털 결제 환경에서의 고객 반응과 이용 경험을 검증하고, 모빌리티 구매·구독 전반에 걸친 디지털 전환 가능성을 단계적으로 모색할 계획이다.

차봇 모빌리티 그레나디어 홀리데이 에디션

차봇 모빌리티는 그레나디어 홀리데이 에디션 계약 고객 중 선착순 3명을 대상으로, 운전과 여행 경험을 하나로 구성한 ‘트래블 스페셜 패키지’를 제공한다. 해당 패키지는 주유 지원금 500만원과 여기어때 500만 포인트로 구성돼, 차량 운행부터 여행까지 이어지는 실제 라이프스타일 활용에 초점을 맞췄다. 주유권 500만원은 약 1년간 운용 가능한 수준으로 구매 고객이 원하는 브랜드를 직접 선택할 수 있다. 여기어때 포인트는 국내외 숙박부터 레저 체험까지 자유롭게 활용 가능해 그레나디어와 함께하는 본격적인 여행을 즐길 수 있다.

이달 23일 서울 성동구 '스테이지엑스 성수 차봇'에서는 그레나디어 홀리데이 에디션을 직접 경험할 수 있는 쇼케이스가 열린다. 현장에서는 ▲그레나디어 홀리데이 에디션 전시 ▲웹 기반 3D WEBGL 체험 ▲슈퍼카 구독 프로그램 소개 등 차봇이 제안하는 프리미엄 모빌리티 경험을 한자리에서 만나볼 수 있다.

3D WEBGL 체험은 실제 차량을 보지 않고도 외장 디자인과 주요 디테일을 웹에서 확인할 수 있는 디지털 체험 콘텐츠다. 방문 고객들은 웹 기반 3D 솔루션을 통해 그레나디어의 디테일한 외관을 360도로 살펴보며 실제 구매 전 생생한 차량 경험을 할 수 있다.

또 이번 행사에서는 차봇 모빌리티의 '슈퍼카 구독 프로그램'이 본격 소개된다. 포르쉐 카레라, 람보르기니 우르스·우라칸, 맥라렌 등 총 9개 차종의 슈퍼카를 1일·3일·7일 단위로 구독할 수 있는 서비스로, 고가 차량에 대한 새로운 소유 방식을 제안한다. 고객들은 원하는 기간만큼 다양한 슈퍼카를 경험할 수 있어, 프리미엄 모빌리티에 대한 접근성이 크게 높아질 것으로 기대된다.

특히 이번 행사에서는 웹3.0 기반 EQBR의 디지털 결제 서비스가 실제 구매·구독 과정에 적용된다. 그레나디어 계약금 납부와 슈퍼카 구독 서비스는 스테이블 코인 결제로만 운영되며, 차봇은 이를 통해 모빌리티 산업 내 디지털 결제 방식의 확장 가능성을 단계적으로 검증해 나갈 계획이다.

강병희 차봇 모빌리티 부대표는 “이번 그레나디어 홀리데이 에디션은 단순한 구매 혜택을 넘어, 새로운 결제 방식과 실제 차량 라이프스타일을 연결하는 고객 경험 실험이라는 점에서 의미가 있다”며 “온·오프라인이 자연스럽게 연결되는 경험을 바탕으로 프리미엄 차량 고객을 위한 서비스 모델을 지속적으로 고도화해 나갈 것”이라고 말했다.

이네오스 오토모티브의 대표 모델인 이네오스 그레나디어는 래더 프레임 섀시 기반의 견고한 차체와 본격적인 오프로드 성능을 갖춘 프리미엄 오프로드 차량이다. 차봇 모빌리티의 자회사 차봇 모터스가 국내 공식 임포터를 맡고 있으며, 차봇 플랫폼을 통해 시승 신청부터 차량 구매 상담, 출고까지 이어지는 완결형 '그레나디어 컨시어지 서비스'를 운영하고 있다.

그레나디어 홀리데이 에디션 행사 신청은 차봇 앱을 통해 가능하며, 선착순으로 마감된다.