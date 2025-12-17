데이터브릭스, 연매출 48억 달러…"몸값 1300억 달러 증명"

데이터브릭스가 연간 환산 매출 48억 달러(약 7조1천억원)를 넘어서는 성장세로 사업 확장에 나선다.

데이터브릭스는 현재 1천340억 달러(약 198조원) 기업가치를 평가받아 40억 달러(약 5조 7천억원) 규모의 시리즈 L 투자 유치를 진행 중이라고 17일 밝혔다. 2025 회계연도 3분기 기준 연간 환산 매출은 48억 달러로, 전년 동기 대비 55% 이상 오른 수치를 기록했다.

특히 데이터 웨어하우징 사업과 AI 제품군이 각각 연간 환산 매출 10억 달러를 넘은 것으로 집계됐다. 최근 12개월 동안 잉여현금흐름도 흑자를 기록해 외형 성장과 수익성을 동시에 확보했다는 평가를 받고 있다.

미국 캘리포니아주 샌프란시스코에 위치한 데이터브릭스 사옥.

데이터브릭스는 이번에 확보되는 자금 바탕으로 고객이 자체 데이터를 활용해 AI 애플리케이션과 에이전트를 구축할 수 있도록 지원을 강화할 방침이다. 핵심 전략 제품인 기록 시스템 '레이크베이스'와 사용자 경험 레이어 '데이터브릭스 앱', 멀티 에이전트 시스템 구동을 위한 '에이전트 브릭스'에 투자를 집중한다.

관련기사

이번 투자 라운드는 인사이트 파트너스, 피델리티 매니지먼트 앤 리서치 컴퍼니, JP모건 자산운용이 주도했다. 여기에 안드리센 호로위츠, 블랙록, 블랙스톤 등 글로벌 투자사들도 참여했다.

알리 고드시 데이터브릭스 공동창립자 겸 최고경영자(CEO)는 "기업들은 인텔리전트 애플리케이션을 구축하는 방식을 빠르게 재정의하고 있다"며 "이번 투자를 통해 모든 조직이 자체 데이터를 기반으로 AI 혁신을 실현할 수 있도록 지원하겠다는 약속을 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.