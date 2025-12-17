"삼겹살 990원·한우 반값"…홈플러스, ‘윈터 홈플런’ 시작

홈플러스가 오는 18일부터 23일까지 6일간 겨울 대규모 슈퍼세일 ‘윈터 홈플런’ 1주차 행사를 전개한다고 17일 밝혔다. 이번 행사에서는 마트·온라인·익스프레스·몰 전 채널이 총출동한다.

초저가 ‘홈플런딜’에서는 마이홈플러스 멤버특가로 옥수수를 먹고 자라 균일한 마블링과 고소하고 쫄깃한 식감이 일품인 미국산 ‘옥먹돼 삼겹살·목심(100g)’을 50% 할인한 990원에 판매한다. ‘농협안심한우 구이류 전 품목’은 20~21일 양일간 50% 할인한다.

‘새벽 딸기(500g)’는 18~21일 7대 카드 결제 시 50% 할인한 5천990원에 만나볼 수 있다. 같은 기간 멤버십 회원에 한해 ‘휘라 노르웨이 생연어 구이용·횟감용(100g)’은 반값인 각 3천450원, 3천800원에, 국내산 ‘대란 30구(1인 2판 한정)’는 2천원 할인한다.

모델들이 ‘홈플러스 메가 푸드 마켓 라이브’ 강서점에서 ‘윈터 홈플런’ 1주차 상품을 소개하고 있다. (제공=홈플러스)

신선 먹거리는 최대 반값 혜택을 제공한다. 18~21일 캐나다산 ‘보먹돼 삼겹살·목심(100g)’은 7대 카드 결제 시 반값인 1천295원에 판매하고, ‘제주 밀감·타이벡 밀감(2.3kg/2kg)’은 마이홈플러스 멤버특가 20% 할인에 농할쿠폰 추가 20% 할인 혜택을 더해 각 7천992원, 9천990원에 판매한다. 국내산 채소는 마이홈플러스 멤버특가 반값 할인 혜택을 선사한다.

7대 카드 결제 시 미국산 ‘초간편 만능 냉동 우삼겹·대패 삼겹살(700g·1kg/전점 2만봉 한정)’은 각 9천900원, 1만900원에 선보인다.

1+1 혜택도 마련했다. ‘두부 10여종’은 2천290원부터, ‘치즈·버터 100종’은 4천원부터, ‘장류 80여종’은 2천300원부터, ‘핫도그 전 품목’은 6천500원부터 다양한 가격대로 내놓는다.

연말 홈파티 필수 먹거리를 엄선해 최적가로 제공하는 ‘메리 홈플러스’ 행사도 열린다. ‘아메리칸 비프쇼’에서는 마이홈플러스 멤버특가로 ‘미국산 소고기 전 품목’은 최대 50% 할인하고, 미국산 소고기를 3만원 이상 구매 시 ‘핑크솔트 통후추’를 증정한다. 홈파티 필수 메뉴인 ‘당당치킨 7종’은 6천990원부터 다양한 가격대로 제공한다.

아울러 18~21일까지 전국 23개 점포에서 패션, 리빙, 식음 등 약 80여개의 브랜드가 참여하는 ‘윈터 싼타세일 몰빵데이’ 2차 행사도 열린다. 이달 30일까지 홈플러스 온라인에서도 다양한 이벤트를 진행한다.

김상진 홈플러스 트레이드마케팅총괄은 “올 한 해 어려운 상황에서도 변함없는 사랑과 응원을 보내주신 고객들에게 보답하기 위해 겨울 대규모 슈퍼세일 ‘윈터 홈플런’을 시작한다”며 “마트·온라인·익스프레스·몰이 총출동해 연말 인기 먹거리부터 홈파티 먹거리 등을 엄선해 파격가로 제공한다”고 말했다.

