와이투솔루션, 바이오 지분투자·로봇 M&A로 성장 축 확보

와이투솔루션이 바이오 사업 지분 투자와 로봇 자동화 시스템통합(SI) 업체 인수를 통해 중장기 성장 축을 확보했다.

16일 한양증권에 따르면 회사는 바이오와 로봇 자동화 사업을 새로운 성장 동력으로 설정하며 사업 포트폴리오 다각화에 나서 충분한 밸류에이션 리레이팅이 가능하다고 분석됐다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

이준석 한양증권 연구원은 "미국 소재 룩사 바이오테크놀로지 지분 50%를 보유한 최대주주로서 바이오 사업에 참여 중"이라며 "룩사는 성체 줄기세포 기반의 건성 황반변성 치료제를 개발 중이며 미국에서 임상 1/2a상을 진행하고 있다"고 말했다.

건성 황반변성은 환자 수가 많음에도 치료제가 부재한 미충족 의료 수요 영역이다. 룩사의 치료제는 기증된 성체 망막색소상피 세포를 활용해 1회 투여로 손상된 세포를 대체하는 방식으로 반복 투약이 필요한 기존 치료와 차별화된다.

임상 1/2a상 코호트1에서는 일부 환자에서 단기간 내 시력 개선 효과가 확인됐으며 중대한 이상반응은 보고되지 않았다. 코호트2 투약은 지난 11월 완료했으며 내년 1분기 코호트3 투약이 마무리될 경우 임상 1/2a상은 종료 단계에 진입할 전망이다.

이 연구원은 "룩사는 미국 식품의약국(FDA)으로부터 재생의료 첨단치료제(RMAT) 지정을 획득했으며 이는 향후 임상 및 허가 과정에서의 효율성 제고가 기대되는 요소"라며 "글로벌 빅파마와의 라이센스 아웃(LO) 협상 과정에서 프리미엄 요인으로 작용할 수 있으며 회사는 임상 종료 이후 글로벌 제약사와의 LO를 우선 전략으로 검토 중"이라고 밝혔다.

또한 회사는 지난 7월 로봇 자동화 SI 업체 HRT로보틱스 지분 88%를 인수하며 로봇 신성장 축을 확보했다. HRT는 글로벌 협동로봇 1위 업체 유니버설로봇(UR)의 국내 파트너로 10년 이상 축적된 설계·설치·운영 중심의 SI 역량을 보유하고 있다.

이 연구원은 "한국은 로봇 보급 밀도 대비 공정 자동화율이 낮아 구조적인 자동화 수요가 존재하는 시장"이라며 "와이투솔루션은 단순 로봇 제조가 아닌 검증된 SI 사업을 기반으로 한 현실적인 성장 전략을 선택했다"고 설명했다.

관련기사

이어 "HRT는 신공장 이전을 통해 연간 최대 500억원 규모의 생산능력(CAPA)을 확보했으며 대기업과 대형 물류센터를 대상으로 한 아웃바운드 영업 체계 전환을 추진 중"이라며 "중장기 성장 전략의 핵심은 피지컬 인공지능(AI) 기반 로봇 자동화와 초저상형 자율이동로봇(AMR) 개발"이라고 강조했다.

또한 "흑자 기반 SI 사업 위에 기술 확장을 더하는 구조적 성장 전략이라는 점에서 차별화된다"며 "바이오와 로봇 사업은 초기 단계이나 중장기적으로 충분한 밸류에이션 리레이팅 가능성을 내포하고 있다"고 판단했다.