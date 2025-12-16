더블유케어, 노르드킨 ‘활력관’ 모델에 배우 이한위 발탁

전기자전거 브랜드 ‘비아지오’를 운영하는 라이프케어 기업 더블유케어가 건강기능식품 브랜드 노르드킨 ‘활력관’의 광고모델로 배우 이한위를 선정했다고 16일 밝혔다.

더블유케어(대표이사 이영주)는 의료 정보 프로그램 ‘아이엠닥터’ 등 다양한 건강 및 스포츠 예능 프로그램에서 꾸준한 자기관리와 활력 있는 모습을 보여온 이한위의 이미지가 노르드킨의 브랜드 정체성에 부합해 모델로 선정하게 됐다고 설명했다.

1983년 KBS 10기 공채로 데뷔한 배우 이한위는 ‘미녀는 괴로워’, ‘최종병기 활’, ‘국가대표’, ‘또 오해영’, ‘태풍상사’ 등 다수의 작품에서 안정적인 연기력을 선보여왔다. 또한 방송연예인노동조합 부위원장, 방송대중예술인단체연합회 부이사장 등을 역임하며 공적 영역에서도 책임 있는 행보를 이어온 만큼, 더블유케어는 이러한 신뢰도가 브랜드 이미지 강화에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대하고 있다.

이번 광고는 ‘활력 넘치는 관절엔 노르드킨 활력관’을 슬로건으로, 무릎·목·어깨 등 일상적 관절 불편 사례를 통해 관리 필요성을 환기한다. 알약과 액상을 함께 섭취하는 이중제형 영양제로, 주원료인 100% 덴마크산 철갑상어 뮤코다당·단백과 6년근 홍삼을 부각해 프리미엄 관절 영양제로서의 차별성을 강조했다.

노르드킨은 이번 캠페인을 계기로 중장년층 고객과의 소통을 강화하고 대표 제품 ‘활력관’의 인지도를 높여 관절 건강 제품군에서의 경쟁력을 높여갈 계획이다.

더블유케어의 관계자는 “배우 이한위 씨가 가진 신뢰감 있고 활기찬 이미지가 노르드킨의 브랜드 방향성과 잘 맞는다고 판단했다”며 “활력관을 시작으로 검증된 원료 기반의 다양한 건기식 포트폴리오를 확장해 소비자들의 건강한 일상을 지원할 것”이라고 말했다.