펄어비스가 검은사막 모바일에 신규 클래스 ‘세라핌’을 업데이트했다고 16일 밝혔다.

세라핌은 신의 기사단의 일원으로 신성력을 담은 대검 ‘성약’을 사용하는 근거리 클래스다. 기존 대검 클래스인 ‘버서커’와도 인연이 있다. 세라핌의 스승인 ‘엔슬라’가 ‘버서커’의 스승 ‘고옌’의 할아버지에게 대검술을 배웠다는 설정을 가지고 있다.

세라핌은 빛과 어둠 두 가지 신성력을 모두 활용하는 전투 스타일이 특징이다. 전투 중 신성력을 일정 수치까지 축적하면 ‘빛의 맹약’ 또는 ‘어둠의 맹약’ 상태로 해방할 수 있다.

펄어비스 검은사막 모바일, 신규 클래스 ‘세라핌’ 업데이트.

빛의 맹약은 기존 대검 기술을 기반으로 신성력을 강화해 빠른 연계 공격이 가능한 것이 특징이다. 어둠의 맹약 상태에서는 기술 사용 시 넓은 범위에 기술이 적용되는 다수의 적을 상대하는데 강점이 있다. 모험가는 전투 상황에 따라 자유롭게 선택해 전략적인 플레이를 즐길 수 있다.

‘New 윈터 시즌’도 오늘부터 시작한다. 이번 시즌 부터 졸업 보상으로 ‘가호가 깃든 빛/안개 결정 선택 상자’를 받을 수 있다. 기존 주요 보상 오기에르의 가호, 영롱한 혼돈 미확인 문양각인서 등도 졸업 시 지급된다. 다음 시즌부터는 리마스터된 시즌을 선보일 예정이다.

관련기사

한편, 세라핌은 13일 진행된 ‘검은사막 모바일 2025 칼페온 연회’에서 공개돼 스타일리쉬한 전투 모습으로 큰 호응을 받았다. 100여명의 모험가들이 펄어비스 사옥 ‘홈원‘으로 초청받아 만찬, 검은사막 모바일 OST 밴드 콘서트, 향후 업데이트 발표 등 각종 행사를 함께 즐기며 추억을 나눴다.

2026년 8주년을 맞아 준비 중인 대규모 업데이트 계획도 공개했다. 그래픽, UI, 클래스, 콘텐츠, 시즌 등 총 6개 영역에 대한 리마스터와 함께 PC 클라이언트 및 테스트 서버 등 2종의 신규 업데이트를 선보일 예정이다. 리마스터 업데이트는 내년 3월과 5월에 걸쳐 순차적으로 적용된다.