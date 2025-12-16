18일부터 인천대교 통행료 5천500원에서 2천원으로 인하

18일 0시부터 인천대교 통행료가 소형(승용차) 기준 5천500원에서 2천원으로 약 63% 인하된다. 경차는 2천750원에서 1천원으로, 중형은 9천400원에서 3천500원, 대형은 1만2천200원에서 4천500원으로 조정된다.

국토교통부는 국민 통행료 부담 경감을 위해 인천대교 사업시행자인 인천대교와 인천대교 통행료를 인하하는 내용의 변경 실시협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

지난 2023년 10월 인천국제공항고속도로(영종대교) 통행료를 인하한 데 이어 이번 인천대교 통행료 인하로 인천국제공항에 접근하는 2개 고속도로 모두 인하된 통행료로 이용할 수 있게 됐다.

인천대교

영종대교의 경우 통행료 인하 후 하루 약 13만대의 통행량을 기록하여 총 3천200억원 수준의 국민 통행료 부담 감소 효과가 발생한 것으로 나타났다.

관련기사

국토부는 인천대교 통행료 인하로 매일 출·퇴근하는 이용자 기준으로 연간 약 172만원의 통행료를 절감할 수 있을 것으로 기대했다.

김홍락 국토부 공항정책관은 “이번 인천대교 통행료 인하를 통해 인천국제공항을 이용하는 국민과 매일 이용하시는 지역 주민의 통행료 부담을 덜어드릴 수 있길 기대한다”면서 “통행료 인하뿐만 아니라, 인천대교와 영종대교의 안전·청결 상태 등도 최고 수준으로 관리될 수 있도록 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다.