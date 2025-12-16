올해의 단어 '슬롭'…AI로 만든 '황당 영상·가짜뉴스'

최고 전통을 자랑하는 미국 사전업체 메리엄-웹스터가 올해의 단어로 ‘슬롭(slop)'을 선정했다고 CNBC를 비롯한 외신들이 15일(현지시간) 보도했다.

‘슬롭’은 원래 ‘싸구려 음식’이나 ‘사료용 잔반’ 같은 의미로 사용됐다. 하지만 최근 들어선 ‘저품질 인공지능(AI) 콘텐츠’라는 뜻으로 주로 쓰이고 있다.

웹스터 사전은 슬롭을 “저품질의 디지털 콘텐츠로 주로 AI 기술을 활용해 대량 생산한 것”이라고 규정하고 있다.

(사짅=메리엄 웹스터)

최근 메타와 오픈AI 등이 연이어 AI 이미지 생성 프로그램을 선보였다. 메타는 지난 9월 바이브를 내놨으며, 며칠 뒤 오픈AI도 동영상 전용인 소라를 출시했다.

틱톡, 유튜브 같은 기존 플랫폼에 소라와 바이브 등 생성형 AI 전용 동영상 생성 프로그램이 가세하면서 ‘슬롭’이 폭발적으로 증가했다.

스트리밍 플랫폼 스포티파이는 지난 9월 자사 플랫폼에 올라온 AI 생성 곡 7천500만 개를 제거했다고 밝히기도 했다.

웹스터는 '슬롭'이란 단어가 "흥미롭긴 하지만 다소 우스꽝스러울 뿐 아니라 짜증난다고 느끼는 현상을 담고 있다"고 설명했다. 또 '슬롭'의 사례로는 ▲황당한 영상이나 이상한 광고 이미지 ▲진짜처럼 보이는 가짜 뉴스 ▲AI로 만든 엉성한 전자책 등을 꼽았다.