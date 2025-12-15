카툰네트워크, 내년 2월 ‘별난 세상의 검볼’ 시즌 2 공개

워너브라더스 디스커버리가 내년 2월 카툰네트워크 TV 채널에 ‘별난 세상의 검볼(The Wonderfully Weird World of Gumball)’ 시즌 2를 공개한다고 15일 밝혔다.

구체적인 편성 일정은 추후 순차 공개될 예정이다.

앞서 시즌 1은 미국 평점 사이트 로튼토마토에서 신선도 지수 100%를 기록하며 글로벌 흥행을 이끈 바 있다.

로튼토마토 신선도 지수 100%를 기록한 '별난 세상의 검볼'이 내년 2월 시즌 2로 돌아온다. 사진=워너브라더스 디스커버리

해나 바베라 스튜디오 유럽이 제작한 신규 시즌은 과감한 유머와 따뜻한 감동에 이어 오리지널 음악이 더해졌다. 총 20편의 에피소드를 통해 검볼 시리즈 특유의 코미디와 독창적 스타일을 다시 입증할 계획이다.

신규 시즌에서는 기상천외한 가족 이야기부터 학교에서 벌어지는 좌충우돌 사건까지 다양한 전개가 이어진다.

지난 10월 공개된 시즌 1은 방영 직후 큰 호응을 얻으며 시청 기록을 새로 썼다. TV에서만 4세 이상 글로벌 시청자가 5천400만명을 돌파했다. 공개 10일 만에 팬 플랫폼 전반에서 1억5천만회 이상의 조회수와 2천800만건의 소셜 반응을 이끌어냈다. 이 가운데 유튜브에서만 18억회 조회수를 기록했으며, HBO 맥스 키즈 카테고리에서도 1위에 올라 글로벌 인기를 굳혔다.

국내에서도 두드러진 성과를 보였다. 지난 10월 13일 카툰네트워크 TV 채널에서 첫 방송된 에피소드는 키즈 채널 중 동시간대 시청률 1위를 차지했다. 닐슨코리아 수도권 가구 기준 4~14세 시청자층에서 시청 점유율 64%를 기록했고, 4~6세 시청자층에서는 시청 점유율 100%를 달성했다. 특히 4~6세 시청자층에서 순간 최고 시청률은 4.7%까지 오르며 높은 관심을 증명했다.

카툰네트워크 코리아는 겨울 방학 시즌을 맞아 특집 방송 ‘검볼의 플레이리스트’를 선보인다. 이날부터 매주 월요일과 화요일 오후 7시 카툰네트워크 TV 채널을 통해 방송된다. 특집 방송에서는 ‘별난 세상의 검볼’ 전편을 포함해 ‘별난 세상의 검볼’의 캐릭터들이 추천하는 다양한 카툰네트워크 프로그램들을 만나볼 수 있다.