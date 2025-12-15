T1, 창단 첫 'LoL KeSPA컵' 우승…한화생명 3대2 제압

T1이 한화생명e스포츠를 꺾고 창단 이래 처음으로 KeSPA컵 트로피를 들어 올렸다.

한국e스포츠협회는 지난 14일 진행된 '2025 LoL KeSPA 컵' 결승전에서 T1이 한화생명e스포츠를 세트 스코어 3대 2로 제압하고 우승을 차지했다고 15일 밝혔다.

이날 결승전에서 T1은 1세트와 2세트를 연달아 따내며 기선을 제압했다. 1세트에서는 상대 조합을 공략하는 카운터 픽으로 승리를 거뒀고, 2세트에서는 '케리아' 류민석의 활약 속에 체계적인 군중제어기(CC) 연계로 압도적인 경기력을 보였다.

한화생명e스포츠의 반격도 거셌다. 3세트에서 '제카' 김건우의 탈리야를 앞세워 한 점을 만회한 한화생명e스포츠는 치열한 난타전이 펼쳐진 4세트까지 가져가며 승부를 원점으로 돌렸다. 그러나 마지막 5세트에서 T1은 상대에게 단 1킬만을 허용하는 완벽한 경기 운영을 선보이며 최종 우승을 확정 지었다.

T1, 창단 첫 'LoL KeSPA컵' 우승

이번 대회 결승 MVP(최우수선수)에는 이적 후 첫 대회부터 우승을 견인한 '페이즈' 김수환이 선정됐다.

김수환은 "팀에 합류하자마자 우승해서 시작이 좋은 것 같다"며 "팀원들의 실력이 좋아 게임이 재미있다. 내년 새 시즌을 위해 더 많이 연습해 최대한 많은 우승컵을 들어 올리고 싶다"고 소감을 밝혔다.

우승팀 T1에게는 트로피와 상금 6천만원이, MVP 김수환에게는 상금 200만원이 수여됐다.

한편, 이번 대회는 LCK 10개 팀을 포함해 베트남·일본 올스타팀, 북미 LCS 소속 클라우드나인(C9), 팀 리퀴드 등 총 14개 팀이 참가했다. 한국e스포츠협회는 이번 대회 데이터를 향후 국가대표 선수 선발 지표로 활용할 예정이다.